BIST 7.891
DOLAR 28,48
EURO 30,49
ALTIN 1.802,61
HABER /  GÜNCEL

Elazığ'da hasarlı binayı yıkacaklardı, sağlam binayı yıktılar

Elazığ'da hasarlı binayı yıkacaklardı, sağlam binayı yıktılar

Elazığ’da ağır hasarlı bir bina yıkılırken, bitişiğinde bulunan sağlam binanın birinci katındaki evin 3 odasının duvarları da yıkıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ’da ağır hasar alan binaların yıkım çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Sanayi Mahallesi Ender Sokak’ta bulunan ağır hasarlı binanın yıkımına başlandı.

Abone ol

Yapılan çalışmalar sırasında iş makinesi bitişiğindeki binanın birinci katının oturma odalarının duvarlarını da yıktı. Ev sahibi, yıkılan binasında oturmaktan korktuğunu ifade ederken, meydana gelen masrafın bir an önce karşılanmasını istedi.

Evinin duvarları yıkılan Şerif Ataş, "Yan tarafta Kahramanmaraş’taki depremden ağır hasar alan binadan dolayı benim evimde hasar gördü. Benim 3 senelik binaydı. Hasarsız olmasına rağmen yıkımcıların sorumsuzlukları nedeniyle evim hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Duvarlarımı yıkan şirket ile de konuştum onlar da bana gelip duvarları örüp gideriz dediler. Evin sadece duvarları yıkılmadı muhtemelen kolonlarda hasar gördü. Bütün eşyalar telef oldu. Eşim, 2 çocuğum ve annem benimle birlikte kalıyor şu anda çok mağduruz.

Evi de bırakıp bir yere gidemiyoruz. Zararı göstermeme rağmen, ekipler yıkım çalışmalarına devam ediyor. Allah göstermesin, bilinçsiz bir şekilde yıkımı yaptıkları için bizim binamız da çökebilir” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da düğün dönüşü yaşanan feci kaza, 3 ölü
Antalya'da düğün dönüşü yaşanan feci kaza, 3 ölü
Dershane görevlisi tarafından tehdit edildiğini iddia etti: O yorumları sileceksin
Dershane görevlisi tarafından tehdit edildiğini iddia etti: O yorumları sileceksin
Denizli'de çocukların bıçaklı kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Denizli'de çocukların bıçaklı kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Otomobil ile kamyonet çarpıştı! Feci kazada ölenler ve yaralılar var
Otomobil ile kamyonet çarpıştı! Feci kazada ölenler ve yaralılar var
Sigaraya bir zam daha geldi! En pahalı sigara fiyatları 58 TL’ye yükseldi
Sigaraya bir zam daha geldi! En pahalı sigara fiyatları 58 TL’ye yükseldi
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda intihar girişimi! Metro seferleri durduruldu
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda intihar girişimi! Metro seferleri durduruldu
Feyza Altun'un gözünden kaçmadı Dr. Tayyar Öz apar topar kaldırdı
Feyza Altun'un gözünden kaçmadı Dr. Tayyar Öz apar topar kaldırdı
Özgür Özel'den Barış Yarkadaş açıklaması! 'Gazeteciliği bırakma' diye arayacağım
Özgür Özel'den Barış Yarkadaş açıklaması! 'Gazeteciliği bırakma' diye arayacağım
Koç Holding’ten Tat Gıda pay satışına yönelik açıklama geldi
Koç Holding’ten Tat Gıda pay satışına yönelik açıklama geldi
Sahipli kediyi poşete koyup kaçırdı tekmeleyerek öldürdü! Bursa'da kedi katili tutuklandı
Sahipli kediyi poşete koyup kaçırdı tekmeleyerek öldürdü! Bursa'da kedi katili tutuklandı
NASA araştırma ekibi duyurdu, en eski kara delik keşfedildi
NASA araştırma ekibi duyurdu, en eski kara delik keşfedildi
Apple, yepyeni bir pil tasarım üzerinde çalışıyor
Apple, yepyeni bir pil tasarım üzerinde çalışıyor