"Düşmanım olabilir çekmeyin" diyen taksicinin aranması olduğu ortaya çıktı

ATAŞEHİR'de trafik ekipleri emniyet şeridi ihlallerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde emniyet şeridine giren bir taksici kendisini çeken basın mensuplarına saldırmaya çalıştı. Taksi şoförü, aranması olduğu ortaya çıkınca polis tarafından gözaltına alındı.

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İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Ataşehir TEM Otoyolunda usulsüz çakara ve emniyet şeridini ihlal eden araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde, emniyet şeridini ihlal eden bir ticari taksi sürücüsü kendisini çeken basın mensuplarına saldırmaya çalıştı.

Emniyet şeridini ihlal ederek denetime takılan taksi şoförü basın mensuplarına ‘düşmanım olabilir çekmeyin’ diyerek tepki gösterdi.

Yapılan kontrollerde şoförün aranması olduğu ortaya çıktı. Basın mensuplarına saldırmaya çalışan sürücü polis merkezine götürüldü.