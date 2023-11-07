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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yüksek sesli araçlara ceza yağdı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yüksek sesli araçlara ceza yağdı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından il genelinde 3 gün boyunca yapılan denetim sonucunda 177 araç sürücüsüne 266 bin 689 TL idari para cezası uygulanırken 37 aracın da trafikten men edildiği açıklandı.

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 1 Kasım, 3 Kasım ve 5 Kasım tarihlerinde 16 ekip 29 personel ile gerçekleştirilen özel denetim sonucunda; 957 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği açıklandı. Abartı egzozdan dolayı kusurlu görülen 26 araç, yüksek sesten dolayı 54 araç ve diğer kusurlardan 143 araç olmak üzere toplam 177 araç ve sürücüsüne 266 bin 689 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. Yapılan açıklamada ayrıca 37 aracın da trafikten men edildiği öğrenildi.

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