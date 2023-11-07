BIST 7.902
DOLAR 28,48
EURO 30,49
ALTIN 1.803,08
HABER /  POLİTİKA

TBMM lokanta ve işletmelerinde İsrail'i boykot kararı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TBMM lokanta ve işletmelerinde İsrail'i boykot kararı!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un talimatıyla, Meclis yerleşkesindeki lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında İsrail'e destek veren şirketlerin ürünlerinin satılmaması kararlaştırıldı.

Abone ol

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Meclis'in, Gazze'de masum insanları katleden İsrail'in savaş suçlarına açıkça desteğini ilan eden şirketlerin ürün ve mallarının boykot edilmesine yönelik toplumsal duyarlılığa destek verilmesi kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, Meclis Başkanı Kurtulmuş'un talimatıyla, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçuna destek veren şirketlerin ürünlerinin Meclis kampüsü ve tesislerindeki lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında satılmayacağı kaydedildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Asgari ücrete enflasyon ayarı! Yeni Asgari ücret ne kadar olacak, özel sektör ne yapacak?
Foto Galeri Asgari ücrete enflasyon ayarı! Yeni Asgari ücret ne kadar olacak, özel sektör ne yapacak? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yüksek sesli araçlara ceza yağdı
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yüksek sesli araçlara ceza yağdı
Hazırlığınızı yapın! Bugün 24 ilçede elektrikler yok
Hazırlığınızı yapın! Bugün 24 ilçede elektrikler yok
Çanakkale'de LÖSEV farkındalığı için turuncu ışıklandırma projesi başladı
Çanakkale'de LÖSEV farkındalığı için turuncu ışıklandırma projesi başladı
3 çocuk babası esnaf işlettiği kafede intihar etti! Son paylaşımı yürek burktu
3 çocuk babası esnaf işlettiği kafede intihar etti! Son paylaşımı yürek burktu
Astarı yüzünden pahalıya geliyor! Yurt dışı telefonlara gelen harç yuh çektirdi
Astarı yüzünden pahalıya geliyor! Yurt dışı telefonlara gelen harç yuh çektirdi
"Sanat, Bursa’nın atan kalbidir"
"Sanat, Bursa’nın atan kalbidir"
Elazığ'da hasarlı binayı yıkacaklardı, sağlam binayı yıktılar
Elazığ'da hasarlı binayı yıkacaklardı, sağlam binayı yıktılar
Antalya'da düğün dönüşü yaşanan feci kaza, 3 ölü
Antalya'da düğün dönüşü yaşanan feci kaza, 3 ölü
Dershane görevlisi tarafından tehdit edildiğini iddia etti: O yorumları sileceksin
Dershane görevlisi tarafından tehdit edildiğini iddia etti: O yorumları sileceksin
Denizli'de çocukların bıçaklı kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Denizli'de çocukların bıçaklı kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Otomobil ile kamyonet çarpıştı! Feci kazada ölenler ve yaralılar var
Otomobil ile kamyonet çarpıştı! Feci kazada ölenler ve yaralılar var
Sigaraya bir zam daha geldi! En pahalı sigara fiyatları 58 TL’ye yükseldi
Sigaraya bir zam daha geldi! En pahalı sigara fiyatları 58 TL’ye yükseldi