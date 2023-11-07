Asgari ücrete enflasyon ayarı! Yeni Asgari ücret ne kadar olacak, özel sektör ne yapacak?
Milyonlarca çalışanın 2024'de alacağı maaşı belirleyecek olan yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Asgari ücret 7-8 milyon işçiyi direkt ilgilendirirken diğer çalışanları, işsizleri, sosyal yardım alanları da etkiliyor. Faruk Erdem, Yeni Asır'daki yazısında önemli detaylar aktardı ve tahminini paylaştı.
Önümüzdeki ay toplanacak olan Asgari Ücret Tespit komisyonu öncesinde taraflar hazırlıklara başladı. Hem işçi kesimini temsil edecek olan TürkİŞ hem de işveren kesimini temsil edecek olan TİSK masaya getireceği teklifler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Hükümetten yapılan açıklamalarda ise işçilerin aynen emekliler ve memurlarda olduğu gibi enflasyona ezdirilmeyeceği vurgusu öne çıkıyor.
Orta Vadeli Programda öngörülen yüzde 65'lik yıl sonu enflasyonu rakamını Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da raporu açıklarken bir kez daha yineledi. Hem OVP'nin hem de Merkez Bankası'nın öngörüsü yıl sonu için yüzde 65 enflasyon oldu. Yine Merkez Bankası'nın yaptığı piyasa katılımcıları anketinde beklenti yüzde 68 civarında çıkmıştı. Yüzde 65'lik yıl sonu enflasyon öngörüsüne göre 6 aylık enflasyonun yüzde 38'e yakın olması bekleniyor. Memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme ile birlikte artış oranı ise yüzde 49'u geçiyor.
Yapılacak bir refah payı ilavesiyle yine yüzde 50'ye yakın bir artış olması mümkün. Şu anda net asgari ücret 11.402,32 TL olarak uygulanıyor. Memur maaş artışı baz alınırsa yüzde 50 artış olduğunda net rakam 17.103,48 TL'ye çıkacak.
6 aylık enflasyona göre artış yapılmasına karar verilirse yeni asgari ücret net 15.735,20 TL olacak. Hükümetten yapılan açıklamalarda ve bugüne kadar yapılan artışlara bakıldığında asgari ücret artışlarının hep enflasyonun üzerinde olduğu görülüyor. Bu yüzden yüzde 38'lik 6 aylık enflasyon oranının refah payı ile yüzde 50'ye çıkartılması beklenen bir sonuç olarak ortada duruyor. Bu durumda yeni asgari ücretin 17 bin liranın üzerine çıkacağı görülüyor.