Tuba Ünsal ile aşk yaşayan Serdar Turan'a şok! Boşanmak istediği eşi 'zina' davası açtı
Ünlü oyuncu Tuba Ünsal'ın bir yıl aşk yaşadığı iş insanı Serdar Turan'ı, eşi Çılga Turan affetmedi.
2 çocuk annesi Tuba Ünsal ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Serdar Turan, mahkemelik oldu.
Turan, 4 yıllık eşi grafik tasarımcısı Çılga Turan’a İstanbul Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açtı.
Eşinin Amerika’da, kendisinin Türkiye’de yaşadığını ve bu süreçte çok yıprandığını ileri süren Turan, aralarında mizaç uyumsuzluğu olduğunu söyledi.
"Mümkün değil"
Turan’ın avukatı dilekçede şunları belirtti:
“Müvekkil ile eşi 2022 Ocak ayından beri ayrı yaşamaktadır. Her iki taraf için de evlilik birliğinin devamı ve ortak hayat sürmeleri mümkün değildir. Boşanmalarına karar verilmesini istiyoruz.