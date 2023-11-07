Tuba Ünsal ile aşk yaşayan Serdar Turan'a şok! Boşanmak istediği eşi 'zina' davası açtı

"Mümkün değil"

Turan’ın avukatı dilekçede şunları belirtti:

“Müvekkil ile eşi 2022 Ocak ayından beri ayrı yaşamaktadır. Her iki taraf için de evlilik birliğinin devamı ve ortak hayat sürmeleri mümkün değildir. Boşanmalarına karar verilmesini istiyoruz.