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Cari açığın ilacı olacak! Yerin altında 380 milyar dolar var

Cari açığın ilacı olacak! Yerin altında 380 milyar dolar var

Cari açığa çare olacak kaynak yerin altında. Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Ali Emiroğlu, keşfedilmiş 1500 ton altın rezervinin olduğunu belirterek, Toplamda 375-380 milyar dolara karşılık geliyor. Arama faaliyetleri içinse 13-18 milyar dolarlık bir risk sermayesine ihtiyaç var” dedi.

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Hükûmet cari açığın azaltılması için yerli kaynaklara yönelik arama, üretim ve AR-GE faaliyetlerini artırma kararı alırken, madencilik sektörü de özellikle altın üretiminin artırılması için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Ali Emiroğlu, Türkiye’nin yer altında 4.500 ton potansiyel altın rezervi bulunduğunu söyledi.

Emiroğlu “Türkiye’de şu anda tespit edilmiş, üretilebilir 1.500 ton altın rezervimiz bulunuyor. Bunun dışında bugünkü piyasa değeri ile yaklaşık 285 milyar dolarlık, 4.500 ton yer altında keşfedilmeyi bekleyen potansiyel altın rezervine sahibiz. Bunu bir an önce arayıp bulmamız şart. Yaklaşık 1500 ton da keşfedilmiş altın varlığı mevcut. Toplamda 375-380 milyar dolara karşılık geliyor. Arama faaliyetleri içinse 13-18 milyar dolarlık bir risk sermayesine ihtiyaç var” dedi.

"Birçok bölgede altın var"

Türkiye’nin bir fay coğrafyasında olduğuna dikkat çeken Emiroğlu “İsviçre’den Hindistan’a uzanan ve özellikle altın, gümüş, bakır, çinko, kobalt ve nikel bakımından zengin olan Tetis Metalojonik Kuşağı’nın tam ortasında bulunuyoruz. İşte bundan dolayı Türkiye coğrafyasının birçok bölgesinde altın var. Doğanın ülkemize bahşettiği bu zenginliği mutlaka değerlendirmeliyiz” diye konuştu. 

"Açık madencilikle kapanır"

Türkiye’nin enerji ve madenlerden kaynaklanan dış ticaret açığının 100 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyleyen TMD Başkanı Ali Emiroğlu “Cari açığın madenden kaynaklanan kısmı 60 milyar dolar; özellikle Türkiye’nin 30 milyar dolar civarında altın ithalatı var, maden cevherleri ve metallerden gelen cari açık da 30 milyar dolar seviyesinde. Oysa Türkiye, çok büyük bir yeraltı servetine sahip. Bilimsel çalışmalar, Türkiye’nin toplam yer altı kaynaklarının bugünkü piyasa değerinin 3,5 trilyon doların üzerinde olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu cari açığı kapatabilecek yegâne sektör madenciliktir” açıklamasını yaptı.

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