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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından iş yerine kumar baskını yapıldı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından iş yerine kumar baskını yapıldı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Şehzadeler ilçesinde bir iş yerine yapılan baskında kumar oynandığı tespit edildi. 6 kişiye 24 bin 330 TL idari para cezası uygulanırken, 3 şahıs hakkında da kumar oynanmasına yer temini sağlama suçundan adli işlem başlatıldı.

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince Şehzadeler ilçesinde bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi alınması üzerine 6 Kasım Pazartesi günü iş yerinde yapılan kontrollerde, 55 adet iskambil kağıdı, 500 TL para, 1 adet hesap defteri, 1 adet kayıt cihazı ve kumanda ele geçirildi.

Konuyla ilgili 6 kişiye Kabahatler Kanunu 34. maddesine göre 24 bin 330 TL idari para cezası uygulanırken, 3 şüpheli şahıs hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.

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