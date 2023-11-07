Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından iş yerine kumar baskını yapıldı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Şehzadeler ilçesinde bir iş yerine yapılan baskında kumar oynandığı tespit edildi. 6 kişiye 24 bin 330 TL idari para cezası uygulanırken, 3 şahıs hakkında da kumar oynanmasına yer temini sağlama suçundan adli işlem başlatıldı.

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince Şehzadeler ilçesinde bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi alınması üzerine 6 Kasım Pazartesi günü iş yerinde yapılan kontrollerde, 55 adet iskambil kağıdı, 500 TL para, 1 adet hesap defteri, 1 adet kayıt cihazı ve kumanda ele geçirildi.



Konuyla ilgili 6 kişiye Kabahatler Kanunu 34. maddesine göre 24 bin 330 TL idari para cezası uygulanırken, 3 şüpheli şahıs hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.