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Kayserispor Alanyaspor maçında pankart, eşinin doğum günün kutladı

Kayserispor Alanyaspor maçında pankart, eşinin doğum günün kutladı

Kayserispor taraftarı, Alanyaspor maçında tribünde pankart açarak eşinin doğum gününü kutladı.

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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor taraftarları, tribünde renkli görüntüler oluşturuyor. Ligin 11. haftasında oynanan Kayserispor - Corendon Alanyaspor maçında Kayserispor taraftarı Anıl Aydın Katipoğlu, eşinin doğum gününü tribünde kutladı.

Eşi Sevim ve kızları Tülay Ece'nin fotoğrafını pankarta bastıran Anıl Aydın Katipoğlu; 'İyi ki varsın papatyam, doğum günün kutlu olsun' yazısıyla eşinin doğum gününü kutladı. Katipoğlu'nun pankartlı kutlaması, tribünden alkış aldı.

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