Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e Demirtaş ve Osman Kavala tepkisi!

MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin gündeminde CHP'de yaşanan koltuk değişimi ve Özgür Özel'in Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya verdiği selam vardı. Bahçeli 'Teröriste selam veren sırtına ihanetin semerini vurmuş demektir' dedi.

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MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin gündeminde İsrail'in Gazze saldırısı ve CHP'deki kurultay vardı. CHP 38. Olağan Kurultayı'nda CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım." söylemine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Kılıçdaroğlu'nun hançer itirafı beyhude bir sızlanmadır." dedi.

Bahçeli'nin bir diğer gündemi ise İsrail'in Gazze saldırıları oldu. "Filistin'de zalimlerin karşında mazlumların yanında durmalıyız." diyen MHP lideri, İsrail terörüne karşı Türkiye'nin duruşunun sağlam olduğunu söyledi.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları...

Değerli vekil arkadaşlarım, muhterem misafirler, basınımızın değerli temsilcileri grup toplantımız münasebetiyle hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Toplantımızı takip eden yurttaşlarımıza en kalbi selamlarımı gönderiyorum.

Uçta yatıp ortada duranlar, suyu kesik değirmen gibi boşa dönüp duranlar siyaset ve samimiyet iddiasında bulunamaz.

Siyaset soğuk tandırdan sıcak ekmek alma hesabı yapanların, yalanı kana kana içenlerin harcı olamaz. Kabuk bağlamış yaraları deşerek siyaset yapılamaz. Türk siyasetinin bir ahlak reformuna yeni bir kalkınma hamlesine ihtiyacı var. Buna da Milliyetçi Hareket Partisi muktedirdir.

"Günübirlik, güdümlü siyaset yapmıyoruz"

Günübirlik, güdümlü siyaset yapmıyoruz. Ülkemize gönül verdik. Gönül kazanmak gönüller almak istiyoruz. Bugün hepimizin dünyada yaşananları kavramak ve sağ duyulu teklifler getirmektir. Daha müreffeh bir Türkiye önceliğimizdir.

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı parlak bir geçmişi onurlu gelecekle buluşturuyor. Birileri gibi ülkü ve ülke sevdamızı pazarlık malzemesi görecek kadar ufalmadık. Biz milletimizin uğruna varlığımı adadık. Fildişi kulelerde milliyetçilik taslamadık, milletimizle aynı hizada durduk, millet biziz dedik.

Siyasi muhitler arası sürekli göçenlerle, çıkarlarının gemiyle yön değiştirenlerle ne işimiz olmuş ne de ilişkimiz olacaktır. Biz bakacak yüze basmayız, bastığımız yüze de asla bakmayız. Buz üstüne bina yapıp içine girenler ilk güneşte batacaklarını hesap edemeyen ahmaklardı.

"Kılıçdaroğlu'nun hançer itirafı beyhude bir sızlanmadır."

CHP'deki genel başkan değişimi bizim konumumuz ve gündemimiz değildir. Bize saygı duymak hayırlı olsun demek düşmüştür. Üzüldüğümüz husus Atatürk'ün kurduğu partinin büyük kurultayında şehitlere rahmet dilemek yerine casuslara teröristlere kiralık gazetecilere selam gönderilmesidir. Bir selam bin hatırdır. Teröriste selam veren sırtına ihanetin semerini vurmuş demektir. Cumhuriyet'in ve CHP'nin 100. yılında genel başkanlığa adayla isimlerin kurultay salonunda terörist Demirtaş'a selam göndermek teröristi selamlamaktır. İlk tuğla yanlış konuşmuş, ilk düğme yanlış iliklenmiş, ilk adım yanlış atılmıştır.

"Selahattin Demirtaş teröristtir. Ayrık otudur. Osman Kavala Sorosçudur"

İkiyüzlü bir muhalefet anlayışı karşımızdadır. CHP yönetimine hakim olan siyasi akıl hacizlidir. CHP yönetimine diyorum ki; Selahattin Demirtaş teröristtir. Ayrık otudur. Osman Kavala Sorosçudur, casustur ve cezasını çekecektir.

İsrail'in Gazze saldırıları

Ülkeler arasında irtibat ve ilişki ağlarının üst üste darbe aldığı Filistin'de zalimlerin karşında mazlumların yanında durmalıyız. Çocukların katline sessiz kalamayız. Yüzü kan revan içindeki hallerine tepkisiz duramayız.

İsrail terörüne karşı Türkiye'nin duruşu sağlamdır. Duamız ve detsğimiz Filistinli kardeşlerimize yöneliktir. MHP, Cumhurbaşkanımızın ve Cumhurbaşkanlığı kabinesinin aldığı her kararın sonuna kadar yanındadır.

"Devir artık Türk devridir."

Onlar hainleri selamlasın. Biz Türk devrini gururla onurla heyecanla ve ayakta hep birlikte selamlayalım.

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