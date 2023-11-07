Alperen Şengün kariyer rekoru kırdı Houston Rockets farklı yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, Sacramento Kings'i 122-97 yendikleri maçta 12 asistle kariyer rekoru kırdı.Abone ol
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, Sacramento Kings'i 122-97 yendikleri maçta 12 asistle kariyer rekoru kırdı.
NBA'de normal sezona 12 maçla devam edildi. Rockets, Kings'i 25 sayı farkla mağlup etti.
Alperen Şengün, Sacramento Kings karşısında 17 sayı, 12 asist, 8 ribaunt ve 1 top çalmayla oynadı.
Rockets'ta Jalen Green, 23 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.
Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in takımları mağlup oldu
Indiana Pacers'ın San Antonio Spurs'u 152-111 mağlup ettiği maçta Spurs forması giyen Türk basketbolcu Cedi Osman, 6 sayı kaydetti.
Utah Jazz'ın Chicago Bulls'a 130-113 yenildiği maçta ise Jazz forması giyen milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, 2 sayı ve 1 blokla mücadele etti.
Embiid'den 48 sayı, 11 ribaunt
Philadelphia 76ers'ın Washington Wizards'ı 146-128 mağlup ettiği maçta 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 1 sayı, 3 ribaunt ve 2 asistle oynadı.
76ers'ta Joel Embiid, Wizards karşısında 48 sayı, 11 ribaunt ve 6 asistle mücadele etti.
Wizards'ta ise Kyle Kuzma'nın 28 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
Jokic'ten "triple-double"
Denver Nuggets'ın ağırladığı New Orleans Pelicans'ı 134-116 yendiği maçta ev sahibi ekibin yıldızı Nikola Jokic, 35 sayı, 14 ribaunt ve 12 asistle "triple-double" yaparak galibiyette başrolü oynadı.
Pelicans'ta ise Jordan Hawkins'in 31 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.
Sonuçlar
Detroit Pistons-Golden State Warriors: 109-120
Indiana Pacers-San Antonio Spurs: 152-111
Orlando Magic-Dallas Mavericks: 102-117
Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 146-128
Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 125-129
Miami Heat-Los Angeles Lakers: 108-107
New York Knicks-Los Angeles Clippers: 111-97
Chicago Bulls-Utah Jazz: 130-113
Houston Rockets-Sacramento Kings: 122-97
Minnesota Timberwolves-Boston Celtics: 114-109 (Uzatmada)
Oklahoma City Thunder-Atlanta Hawks: 126-117
Denver Nuggets-New Orleans Pelicans: 134-116