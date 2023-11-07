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Alperen Şengün kariyer rekoru kırdı Houston Rockets farklı yendi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Alperen Şengün kariyer rekoru kırdı Houston Rockets farklı yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, Sacramento Kings'i 122-97 yendikleri maçta 12 asistle kariyer rekoru kırdı.

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, Sacramento Kings'i 122-97 yendikleri maçta 12 asistle kariyer rekoru kırdı.

NBA'de normal sezona 12 maçla devam edildi. Rockets, Kings'i 25 sayı farkla mağlup etti.

Alperen Şengün, Sacramento Kings karşısında 17 sayı, 12 asist, 8 ribaunt ve 1 top çalmayla oynadı.

Rockets'ta Jalen Green, 23 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in takımları mağlup oldu

Indiana Pacers'ın San Antonio Spurs'u 152-111 mağlup ettiği maçta Spurs forması giyen Türk basketbolcu Cedi Osman, 6 sayı kaydetti.

Utah Jazz'ın Chicago Bulls'a 130-113 yenildiği maçta ise Jazz forması giyen milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, 2 sayı ve 1 blokla mücadele etti.

Embiid'den 48 sayı, 11 ribaunt

Philadelphia 76ers'ın Washington Wizards'ı 146-128 mağlup ettiği maçta 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 1 sayı, 3 ribaunt ve 2 asistle oynadı.

76ers'ta Joel Embiid, Wizards karşısında 48 sayı, 11 ribaunt ve 6 asistle mücadele etti.

Wizards'ta ise Kyle Kuzma'nın 28 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Jokic'ten "triple-double"

Denver Nuggets'ın ağırladığı New Orleans Pelicans'ı 134-116 yendiği maçta ev sahibi ekibin yıldızı Nikola Jokic, 35 sayı, 14 ribaunt ve 12 asistle "triple-double" yaparak galibiyette başrolü oynadı.

Pelicans'ta ise Jordan Hawkins'in 31 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Golden State Warriors: 109-120

Indiana Pacers-San Antonio Spurs: 152-111

Orlando Magic-Dallas Mavericks: 102-117

Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 146-128

Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 125-129

Miami Heat-Los Angeles Lakers: 108-107

New York Knicks-Los Angeles Clippers: 111-97

Chicago Bulls-Utah Jazz: 130-113

Houston Rockets-Sacramento Kings: 122-97

Minnesota Timberwolves-Boston Celtics: 114-109 (Uzatmada)

Oklahoma City Thunder-Atlanta Hawks: 126-117

Denver Nuggets-New Orleans Pelicans: 134-116

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