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Adıyaman'da ilginç görüntü, trafikte otomobil at arabasını çekti

Adıyaman'da ilginç görüntü, trafikte otomobil at arabasını çekti

Adıyaman’da trafikte seyreden otomobilin arkasına bağlanan at arabası ilginç bir görüntü oluşturdu. Görenler sosyal medyada paylaştı. Kısa süre içerisinde tüm sosyal medyada dolaşan görüntü görenleri güldürdü.

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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bir vatandaş yük taşımak için otomobilinin arkasına at arabası bağladı. Samsat-Adıyaman karayolu Uzuntepe ile Taşkuyu arasındaki güzergahta görüntülenen otomobil, seyir halindeki sürücülerin dikkatinden kaçmadı. O anları ise başka bir sürücü görüntüledi.

Bir müddet karayolunda seyreden arkasına at arabası bağlı otomobil, daha sonra Taşkuyu köy yoluna girerek uzaklaştı.

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