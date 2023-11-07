Muğla Fethiye'de bıçaklı kavga, 1 kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

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Olay, Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı'nda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serdar Çavuş (31) bıçakla yaralandı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şüpheliler gözaltına alındı



Çavuş'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından kaçan şüpheliler, A.Ç. (21) ile M.T. (33) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.