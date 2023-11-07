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İzmir Foça'da denizanası istilası, vatandaşlar tedirgin oldu

İzmir Foça'da denizanası istilası, vatandaşlar tedirgin oldu

İzmir'in Foça ilçesindeki sahillerde denizanası istilası sürerken, irili ufaklı yüzlerce denizanası tekrar plajlara vurdu. Gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

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Geçtiğimiz günlerde İzmir’de yaşanan sağanak yağış ve fırtınanın ardından, Foça plajlarında denizanası istilası yaşandı. Yaz mevsiminde yaşanan ve tatilcilere zor anlar yaşatan istilaya yenisi eklenirken, irili ufaklı yüzlerce denizanası plajlara vurdu.

Vatandaşlar tedirgin oldu

Koyu mavi renkli ve uzun kuyruklu olan denizanalarını gören vatandaşlar, hem şaşkınlığını gizleyemedi hem tedirgin oldu. Sadece kıyıda değil, deniz üzerinde de denizanalarının olduğu görüldü.

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