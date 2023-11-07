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HABER /  POLİTİKA

İYİ Parti'de bir istifa daha

İYİ Parti'de bir istifa daha

Yerel seçimler öncesi İYİ Parti Salihli İlçe Teşkilatı’nda istifa şoku yaşandı. İlçe Başkanı Veteriner Hekim Ulvi Murat Tunca, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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Atama ile geldiği göreve 2 defa da kongre ile seçilen Ulvi Murat Tunca, “Yerel seçimler öncesinde İYİ Parti Salihli İlçe Teşkilatının seçimlere daha iyi hazırlanması, yeni bir çalışma azmi ve heyecanı ile seçimlere daha güçlü girebilmesi için istifa ettim” dedi.

Öte yandan, İlçe Başkanı Ulvi Murat Tunca’nın istifasının ardından, yönetim kurulu üyeleri arasında yapılan toplantıda İlçe Başkanlığına Mustafa Bulut’un seçildiği öğrenildi.

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