Kendiliğinden dökülen sıvanın altından 700 yıllık tarih çıktı
ANTALYA'nın en eski yerleşim yerlerinden olan ve koruma altında bulunan Haşim İşcan Mahallesi'ndeki bir yapının düşen sıvasının altından bakın ne çıktı.
Muratpaşa ilçesinde yer alan ve Antalya'nın en eski yerleşim yerlerinden olan Haşim İşcan Mahallesi'nde, günümüzde kültürevi olarak kullanılan bir yapının üst köşesindeki sıva bir süre önce kendiliğinden düştü.
Ortaya ise kuş ve hayat ağacı figürleri çıktı. Durum Antalya Valiliği Koruma ve Restorasyon Uzmanı Kültür Varlıkları Birim Yetkilisi Cemil Karabayram'a bildirildi.
Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubad dönemine ait deniyor
Ekibiyle bölgeye gelen Karabayram, yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından figürlerin Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubad dönemine ait olduğu değerlendirdi.
Korunması sağlanacak
Plan ve proje çalışmaları çerçevesinde yapının korunması sağlanacak. Öte yandan sıvanın yumuşak olması nedeniyle figürlere herhangi bir zarar vermediği kaydedildi.