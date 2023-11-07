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Kendiliğinden dökülen sıvanın altından 700 yıllık tarih çıktı

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Kendiliğinden dökülen sıvanın altından 700 yıllık tarih çıktı

ANTALYA'nın en eski yerleşim yerlerinden olan ve koruma altında bulunan Haşim İşcan Mahallesi'ndeki bir yapının düşen sıvasının altından bakın ne çıktı.

Kendiliğinden dökülen sıvanın altından 700 yıllık tarih çıktı

Muratpaşa ilçesinde yer alan ve Antalya'nın en eski yerleşim yerlerinden olan Haşim İşcan Mahallesi'nde, günümüzde kültürevi olarak kullanılan bir yapının üst köşesindeki sıva bir süre önce kendiliğinden düştü. 

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Kendiliğinden dökülen sıvanın altından 700 yıllık tarih çıktı

Ortaya ise kuş ve hayat ağacı figürleri çıktı. Durum Antalya Valiliği Koruma ve Restorasyon Uzmanı Kültür Varlıkları Birim Yetkilisi Cemil Karabayram'a bildirildi. 

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Kendiliğinden dökülen sıvanın altından 700 yıllık tarih çıktı

Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubad dönemine ait deniyor

Ekibiyle bölgeye gelen Karabayram, yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından figürlerin Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubad dönemine ait olduğu değerlendirdi.

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Kendiliğinden dökülen sıvanın altından 700 yıllık tarih çıktı

Korunması sağlanacak

Plan ve proje çalışmaları çerçevesinde yapının korunması sağlanacak. Öte yandan sıvanın yumuşak olması nedeniyle figürlere herhangi bir zarar vermediği kaydedildi.

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