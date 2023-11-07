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Kahramanmaraş'ta 250 yıllık söğüt ağacı halen ayakta duruyor

Kahramanmaraş'ta 250 yıllık söğüt ağacı halen ayakta duruyor

Afşin Çobanbeyli (Meykir) Mahallesinde bulunan ve yaşı 250 yıllık söğüt ağacı hala dimdik ayakta. Yıllara meydan okuyan söğüt ağacı, heybetli görüntüsüyle ve ihtişamıyla görenlerin ilgisini çekiyor.

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Çobanbeyli Mahallesinde yaşayan Hanifi Ayar, "Çocukluğumda bu söğüt ağacının hemen yanında geçen Irmakta yüzdüğümü hatırlıyorum .O zamanlar bu söğüt ağacı ancak dalının birisi kadar iken şimdi koskoca bir ağaç oldu. Bu yaşta söğüt ağacı buralarda çok nadir bulunur.

Bu devasa büyüklükte ki söğüt ağacı 250 yaşını aşa dursun Çobanbeyli Mahallesi sakinleri tarlalarda çalışırken bu ağacın dallarının altında gölgelenmeye devam ediyor" dedi.

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