750 bin Gazzeli Türkiye'ye getirilecek iddiası! CIA'nın gölge hesabı paylaştı

İSRAİL'in Gazze'deki sivil katliamı bir ayını doldururken, BD istihbaratı CIA ile yakınlığı bilinen sosyal medya hesabından Gazze'de yaşayan sivillerden 750 bininin Türkiye'ye getirileceği iddiası paylaşıldı. İddiaya göre, 750 bin Gazzeliyi kabul etmesi karşılığında Türkiye'ye 30 milyar dolarlık kaynak sağlanacak. Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden iddiayla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

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İsrail'in Gazze'de giriştiği katliam bir ayını doldurdu. Filistin kaynaklarına göre 10 bin, İsrail Ordusu Radyosu'na göre ise 20 bin sivilin öldüğü saldırılar sonrası Gazzeliler sığınacak ülke aramaya başladı. Tüm bunlar olurken ABD istihbaratıyla ilişkisi bilinen sosyal medya hesabından, Gazzeli sivillerin çevre ülkeler ile Türkiye'ye gönderilmesi için çalışma yürütüldüğü iddiası paylaşıldı.

Intelligence FRONT isimli X hesabı konuya ilişkin şu paylaşımda bulundu:

Hedef 2.5 milyon Gazzeliyi tahliye etmek

- ABD ve İsrail, Gazze halkını tahliye etmek ve karşılığında çatışmayı durdurmak için Körfez ülkeleri, Mısır ve Türkiye ile görüşüyor. İddia edilen tahliye süreci şöyle:

- Hedef 2.5 milyon Gazzelinin bölgeden tahliye edilmesi. Ekonomik yardım da sağlayacak olan çeşitli ülkelere dağıtılacaklar.

- Mısır'ın IMF'ye olan borcu ödenecek, Türkiye'ye ihtiyacı olan döviz sağlanacak.

- 950.000 kişi Mısır'a Türkiye'ye 750.000 kişi 400.000 kişi istenirse çeşitli Arap ülkelerine Suudi Arabistan'a 150.000 kişi Körfez ülkelerine 100.000 kişi Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'ya 50.000 kişi, 50.000 kişi Batı Şeria'ya...

- Türkiye ve Mısır, BM ve AB fonlarından destek almanın yanı sıra, barındırdıkları mültecilere yönelik Körfez ülkelerinden doğrudan nakdi yardım ve çeşitli konularda yardım alacak.

- Bu süreç ve sonrasına yönelik en az 30 milyar dolarlık bir fon hazırlanıyor. Kuzey cephesi açılmazsa veya ateşkes sağlanamazsa ve bir şekilde tahliye gerçekleşirse Gazze'deki halkın büyük bir kısmı ve bölgedeki mücadele mekanizmaları Türkiye ve Mısır'a dağıtılacak.

- Savaşı kaybedenler ve terk edilenler, yeni nesiller, büyük bir kırgınlık ve öfke kaynağına, yasal ve yasa dışı çeşitli tehlikeli terör ve suç mekanizmalarına dönüşebilirler.