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HABER /  DÜNYA

Irak'ta ABD askeri üssüne saldırı düzenlendi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Irak'ta ABD askeri üssüne saldırı düzenlendi

Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı’ndaki askeri üsse İHA saldırısı düzenlendi.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Erbil Havaalanı’nda ABD askerlerinin bulunduğu askeri üsse iki kez İHA saldırısı düzenlendiği belirtildi.

İlk saldırıda kullanılan 2 İHA’nın havada imha edildiği kaydedilen açıklamada, ikinci saldırıda kullanılan diğer İHA’nın ise hedefe ulaşmadan düştüğü kaydedildi.

Saldırı sonrası Erbil Havaalanı’ndan yapılan uçuşlar geçici olarak askıya alınırken, ABD Erbil Başkonsolosluğu’nda da siren sesleri yükseldi.

Öte yandan, İran yanlısı Şii milis gruplarının çatısı altında toplandığı “Irak İslami Direniş” adlı grup saldırıları üstlendiğini açıkladı.

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