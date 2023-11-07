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Organ Bağışı Haftası’nda hastalara moral ziyareti

Organ Bağışı Haftası’nda hastalara moral ziyareti

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, ‘Organ Bağışı Haftası’ dolayısıyla hastanede tedavi gören hastaları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

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Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, ‘Organ Bağışı Haftası’ dolayısıyla Çankırı Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi ve özel bir hastanedekidiyaliz hastaları ve organ bağış stantlarını, sağlık yöneticileri eşliğinde ziyaret etti.

Ziyarette, diyaliz hastalarına çiçek ve günün anlam ve önemini yansıtan hediyeler verildi.

Organ nakli birçok insan için umut ışığı olabilir


Organ naklinin önemini belirten Dr. Sarıkaya, “Organ bağışı, birçok insanın hayatını kurtarabilecek büyük bir iyilik ve insanlık göstergesidir. Organ nakli, yaşamı tehdit eden hastalıklara yakalanan veya organ yetmezliği yaşayan birçok insan için umut ışığı olabilir. Her yıl 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası olarak kutlanmaktadır.

Organ bağışı haftasının en etkin ve verimli bir biçimde kutlanması hastalarımız için motive edici bir unsur olabileceği gibi aynı zamanda organ bağışı hususunda vatandaşlarımızın ve sağlık personelinin farkındalığının arttırılacak olması da organ bağışı ve organ nakli sayılarının arttırılması yönünde olumlu sonuçlar doğuracaktır” dedi.

Hasta sayısı her geçen gün artış göstermektedir

Organ nakli bekleyen hastaların her geçen gün arttığını söyleyen Dr. Sarıkaya, “Ülkemizde organ yetmezliğine bağlı olarak, organ nakli bekleyen hasta sayısı her geçen gün artış göstermektedir. Organ yetmezliği yaşayan yurttaşlarımızın sağlıklarına kavuşabilmesi için organ bağışı oranları ve organ nakli sayılarının arttırılması Bakanlığımızın ana hedefleri arasındadır.

Unutmayın, organ bağışı yaparak bir gün siz de birinin hayatını kurtarabilirsiniz. Hayatın en değerli hediyesini paylaşmak, insanlığımızı ve sevgimizi göstermenin en güzel yoludur. Organ bağışı, gerçek bir kahramanlık eylemidir ve herkesin düşünmesi ve bu önemli adımı atmaya cesaret etmesi gerekir” diye konuştu.
Dr. Sarıkaya, “İl geneli toplamda 3 Diyaliz Merkezimiz ve 2 Diyaliz Ünitemiz bulunmaktadır. Toplamda 62+5 diyaliz cihazımız ile 196 hastaya hizmet vermekteyiz. 2023 yılında 49 kişi organlarını bağışlayarak umut ışığı olmuştur" şeklinde konuştu.

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