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Kadastro İl Müdürlüğünde 100. Yıl hatıra ormanı

Kadastro İl Müdürlüğünde 100. Yıl hatıra ormanı

Kars'ta Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde 100. Yıl Anısına 100 fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi

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Bayrampaşa Mahallesi’nde düzenlenen etkinlikte, Kars Kadastro İl Müdürlüğünde görevli personel, "100. Yıl Hatıra Ormanı" oluşturarak fidanlarını toprakla buluşturdu. Toprakla buluşan fidanlara can suyu verildi.

Gelecek nesillere yeşil miras

Kadastro İl Müdürü Mustafa Akköse, gelecek nesillere yeşil bir miras bırakmayı amaçladıklarını belirtti.
Akköse, “Ağaç gelecek demek, umut demek, yeşil her şey demek. Dolayısıyla Cumhuriyetimizin 100. yılında kentte Kadastro İl Müdürlüğüne ait bir Hatıra Ormanı'nın olmasını istedik. Kars Orman İşletme Müdürlüğüyle bir alan belirledik ve personelimizle, fidanlarımızı toprakla buluşturduk" dedi.

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