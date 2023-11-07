Bloomberg: Katar Varlık Fonu Galataport’u satın alabilir

Bloomberg'in haberine göre Ferit Şahenk'in Katar varlık fonuyla Galataport satışını görüştüğü belirtildi.

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Ferit Şahenk’in Galataport’un satışı için Katar Varlık Fonu Qatar Investment Authority ile görüştüğü belirtiliyor.

Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre Şahenk, inşası için 1,02 milyar euro (1,1 milyar dolar) kredi kullandığı Galataport’un olası satışından elde edeceği geliri kredinin kapatılmasında kullanmayı planlıyor.

Görüşmelerin erken aşamada olduğunu belirten kaynaklar söz konusu görüşmelerin bir anlaşmayla sonuçlanmayabileceğine de işaret etti.

Doğuş Holding ve Bilgili Holding tarafından inşa edilen 1,7 milyar dolarlık kruvaziyer limanı projesi Galataport, bir dizi ertelemenin ardından 2021’de açılmıştı. Limanın yılda ortalama 25 milyon ziyaretçi ve 1,5 milyon yolcuyu ağırlaması hedefleniyordu.

Doğuş, Bilgili ve Qatar Investment Authority konuya ilişkin Bloomberg'e yorum yapmadı.

Şahenk Garanti Bankası’ndaki hissesini İspanyol BBVA’ya yaklaşık 5 milyar dolara satmasının ardından otel, marina ve restoran yatırımlarına ağırlık vermişti.

Bankalarla yeniden yapılandırma anlaşması yapan Doğuş Holding son yıllarda nakit pozisyonunu artırmak istiyordu. Doğuş, 2020’de İstinye Park’taki yüzde 30 hissesini Katar varlık fonuna satmıştı.