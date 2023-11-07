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Karatecilerden 4 madalya

Karatecilerden 4 madalya

Balıkesir’de yapılan Türkiye Ümit, Genç, U21 Karate Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları elde ettikleri derecelerle yüzleri güldürdü.

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Balıkesir Karesi Şehit Turgut Solak Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu karateciler 4 madalya kazanırken, kulübün bir sporcusu da Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek Milli Takım’a girmeyi başardı. 55 ilden 1800’ün üzerinde sporcunun madalya mücadelesi verdiği Türkiye Şampiyonası’nda, Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan Elif Güneş U21 +68 kiloda ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Kazanan Avrupa Şampiyonası'nda

Büyük heyecanın yaşandığı organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan Zeynep Söylemez gençler +66 kiloda, Umut Eren Gündoğ U21 +84 kiloda ve Enes Sad Beşbadem ise U21 katada Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. Şampiyonada ayrıca kulübün bir başka sporcusu Emir Buğra Gencan da U21 84 kiloda Türkiye beşincisi olarak Milli Takım seçmelerine katılma hakkı kazandı.

Türkiye Şampiyonası sonrasında gerçekleştirilen Milli Takım seçmeleri sonunda ise Emir Buğra Gencan tüm rakiplerini yenerek Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek Milli Takım kadrosuna girmeyi başardı.

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