Akdeniz'de yeşil alanlar koruma altında

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ilçenin dört bir yanındaki park, bahçe ve yeşil alanlara yönelik bakım ve yenileme, temizlik, çim biçimi ile ağaç budama çalışmalarına devam ediyor.

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Bir yandan ilçe genelinde yeşil alan varlığını arttırmak için çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, hazırladığı plan çerçevesinde kent merkezinden en uzak kırsal mahalleye kadar park, bahçe ve yeşil alanlarda temizlik, bakım, yenileme, çim ve ağaç budama hizmetlerine de aralıksız devam ediyor.

Bu çerçevede ekipler, 11-12 Kasım 2023 tarihleri arasında Mersin’de ilk kez düzenlenecek olan ‘Uluslararası Akdeniz Su Sporları Festivali’ne ev sahipliği yapacak Millet Bahçesinin sahil ve plajında lazerli araç yardımıyla temizleyip etkinliklere uygun hale getirdi.

Kuruyan ağaçlar yenileniyor, dallar ve çimler budanıyor

Akdam Parkı, Karaduvar Sardalya Parkı, Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı, Karacailyas Emek ve Karaduvar Şehitlik Parkında çim biçimi, budama ve temizlik yapan ekipler, Millet Bahçesi sahil etabındaki ağaçları budadı, Özgür Çocuk Parkında kuruyan ağaçların yerine yenisini dikti. Kazanlı Mahallesi'nde de çim biçme ve budama yapan ekipler, sokağa dökülen moloz yığınlarını temizledi.

Huzurkent Bahşiş Mahallesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Akdoğan Parkının etrafına dökülen moloz yığınlarını kaldıran ekipler, Puğkaracadağ Mahallesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı Parkında çim biçme ve temizlik çalışmasını tamamladı.

Ekipler, Akdeniz’in dört bir yanına hizmet veriyor

Öte yandan, merkez-kırsal demeden Akdeniz’e bağlı her mahalleye hizmet veren ekipler, Adanalıoğlu Limonlu Mahallesi Eylül Parkı, Huzurkent Adnan Menderes Mahallesi Çayır Parkı, Köselerli Mahallesi Eski Karakol Yolu, Dikilitaş Mahallesi Parkı ile Meydanı, Bahşiş, Hebilli Mahallesi Parkı ile Yeşilova Mahallesi’nde ağaçları budama, çim biçimi ve temizlik çalışması yaptı.