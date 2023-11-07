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2,5 kilo uyuşturucuyla yakalandı dişimin ağrısına iyi geliyor dedi

2,5 kilo uyuşturucuyla yakalandı dişimin ağrısına iyi geliyor dedi

Beyoğlu'nda bir eve düzenlenen polis baskınında 6 parça halinde toplam 2 kilo 697 uyuşturucu madde, 27 adet sentetik hap, 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait farklı çaplarda 72 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli ise polise verdiği ifadede “Diş ağrısına iyi geliyor dediler önerdiler aldım." dedi.

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Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

Gerçekleştirilen operasyonda Ş.T. isimli şüpheli yakalanırken narkotik suçlarından, yaralama ve ruhsatsız silah suçlarından sabıka kaydı olduğu anlaşıldı.

Evde yapılan aramalarda, 6 parça halinde toplam 2 kilo 697 gram uyuşturucu madde, 27 adet sentetik ecza hap, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait farklı çaplarda 72 adet fişek, 2 adet cep telefonu, 1 adet hassas terazi, narkotik madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 290 lira para ele geçirildi.

“Diş ağrısına iyi geliyor dedi"

Evden uyuşturucu çıkması üzerine Ş.T'nin polise, “Diş ağrısına iyi geliyor dediler önerdiler aldım.” diye cevap verdi.

Gözaltına alınan şüpheli Ş.T., 6136 SKM ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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