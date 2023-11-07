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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, organ bağışı için çağrı yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, organ bağışı için çağrı yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yılda ortalama 2 bin kişinin beyin ölümü gerçekleşerek vefat ettiğini belirterek "Tedavisi için organ naklinden başka şansı olmayanlar ise her an ölümün eşiğinde. Aile olarak vereceğiniz kararla beyin ölümü gerçekleşen yakınınızın organlarını bağışlarsanız onun bir hayat kaynağı olmasını sağlarsınız" ifadesini kullandı.

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Bakan Koca, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ülkemizde, yılda ortalama 2 bin kişi beyin ölümü gerçekleşerek vefat ediyor. Tedavisi için organ naklinden başka şansı olmayanlar ise her an ölümün eşiğinde. Aile olarak vereceğiniz kararla beyin ölümü gerçekleşen yakınınızın organlarını bağışlarsanız onun bir hayat kaynağı olmasını sağlarsınız. Artık hayatta değilken bile bir, belki birden çok insanı ölümden kurtarabilirsiniz. Bunun da tek yolu organ bağışçısı olmaktır. Bu kararı verin."

Ayrıntılı bilgi için internet adresini paylaştı

Koca, organ bağışı konusunda ayrıntılı bilgiye, Bakanlığın "http://saglik.gov.tr" adresinden ulaşılabileceğini bildirdi.

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