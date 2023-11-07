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Emekli maaşı ödeme günleri değişti mi? Bakanlıktan jet açıklama

Emekli maaşı ödeme günleri değişti mi? Bakanlıktan jet açıklama

Bugün emeklilerin maaş ödeme takviminin değiştiği şeklinde haberler gündeme geldi. Maaş tarihlerinin değişip değişmediğine ilişkin açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından geldi. Bakanlığın açıklamasında haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

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Emekliler maaşlarını alacağı günlerin değiştiğine ilişkin haberler sonrası bakanlıktan net açıklama geldi. Buna göre emekliler maaşlarını önceki şekilde almaya devam edecek.

Söz konusu haberlerin basında yer alması üzerine yapıldığı belirtilen bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Her ne kadar ilgili haber başlığında emekli maaş tarihlerinin değiştiğinden bahsedilse de emeklilerimizin aylık ödeme tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumumuzdan emekli aylığı almakta olan vatandaşlarımız daha önceki aylarda olduğu gibi yine aynı günlerde aylıklarını almaya devam edeceklerdir. Bu itibarla haber başlığında yer alan maaş günlerinin değiştiği ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır."

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