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Emekli ve memur maaşlarından 2 bin TL kesilecek! Bakan Mehmet Şimşek açıkladı

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Emekli ve memur maaşlarından 2 bin TL kesilecek! Bakan Mehmet Şimşek açıkladı

Emekli ve memur yılbaşında zam beklerken kötü haberi Cem Küçük duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le görüşen Cem Küçük, 14 yıldır uygulanan sistemin değişeceğini ve Ocak'ta yapılacak zamdan 2 bin lira kesinti olacağını duyurdu.

Emekli ve memur maaşlarından 2 bin TL kesilecek! Bakan Mehmet Şimşek açıkladı

Emekli ve memur maaşlarına 2 bin lira kesinti geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamasına göre 14 yıldır uygulanan sistem değişiyor. Gazeteci Cem Küçük'e açıklama yapan Bakan Şimşek, Ocak ayından itibaren uygulanacak olan yeni sistemin detaylarını aktardı. Yapılacak değişiklikte Ocak ayında maaşlara yansıtılacak zam oranından 2 bin lira kesintiye gidilmesine neden olacak.

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Emekli ve memur maaşlarından 2 bin TL kesilecek! Bakan Mehmet Şimşek açıkladı

Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon nedeniyle maaşları her geçen gün eriyen emekli, memur ve çalışanlar Ocak ayında yapılacak zammı dört gözle beklerken kötü haber geldi. TGRT Haber'den Cem Küçük'e konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekli ve memur maaşlarının yeni yılda nasıl olacağını açıkladı.

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Emekli ve memur maaşlarından 2 bin TL kesilecek! Bakan Mehmet Şimşek açıkladı

Hazine Bakanı Mehmet Şimşek, 14 yıldır uygulanan politikanın son bulacağını duyurdu. Yapılacak sistem değişikliği, Ocak ayında maaşlara yansıtılacak zam oranından yaklaşık 2 bin lira kesintiye gidilmesine yol açacak.

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Emekli ve memur maaşlarından 2 bin TL kesilecek! Bakan Mehmet Şimşek açıkladı

Refah payı uygulaması 

2009 yılından itibaren maaşlara yansıtılan enflasyon farkının üzerine refah payı ekleme yoluna giden hükümet, son yıllarda yüksek enflasyonlar karşısında yüzde 10 seviyelerinde refah payı uygulaması ile günden güne düşen memur ve emekli maaşlarını dengelemeye çalışıyordu.

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