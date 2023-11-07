Emekli ve memur maaşlarından 2 bin TL kesilecek! Bakan Mehmet Şimşek açıkladı
Emekli ve memur yılbaşında zam beklerken kötü haberi Cem Küçük duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le görüşen Cem Küçük, 14 yıldır uygulanan sistemin değişeceğini ve Ocak'ta yapılacak zamdan 2 bin lira kesinti olacağını duyurdu.
Emekli ve memur maaşlarına 2 bin lira kesinti geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamasına göre 14 yıldır uygulanan sistem değişiyor. Gazeteci Cem Küçük'e açıklama yapan Bakan Şimşek, Ocak ayından itibaren uygulanacak olan yeni sistemin detaylarını aktardı. Yapılacak değişiklikte Ocak ayında maaşlara yansıtılacak zam oranından 2 bin lira kesintiye gidilmesine neden olacak.
Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon nedeniyle maaşları her geçen gün eriyen emekli, memur ve çalışanlar Ocak ayında yapılacak zammı dört gözle beklerken kötü haber geldi. TGRT Haber'den Cem Küçük'e konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekli ve memur maaşlarının yeni yılda nasıl olacağını açıkladı.
Hazine Bakanı Mehmet Şimşek, 14 yıldır uygulanan politikanın son bulacağını duyurdu. Yapılacak sistem değişikliği, Ocak ayında maaşlara yansıtılacak zam oranından yaklaşık 2 bin lira kesintiye gidilmesine yol açacak.
Refah payı uygulaması
2009 yılından itibaren maaşlara yansıtılan enflasyon farkının üzerine refah payı ekleme yoluna giden hükümet, son yıllarda yüksek enflasyonlar karşısında yüzde 10 seviyelerinde refah payı uygulaması ile günden güne düşen memur ve emekli maaşlarını dengelemeye çalışıyordu.