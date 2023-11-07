Emekli ve memur maaşlarından 2 bin TL kesilecek! Bakan Mehmet Şimşek açıkladı

Emekli ve memur maaşlarına 2 bin lira kesinti geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamasına göre 14 yıldır uygulanan sistem değişiyor. Gazeteci Cem Küçük'e açıklama yapan Bakan Şimşek, Ocak ayından itibaren uygulanacak olan yeni sistemin detaylarını aktardı. Yapılacak değişiklikte Ocak ayında maaşlara yansıtılacak zam oranından 2 bin lira kesintiye gidilmesine neden olacak.