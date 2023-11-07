Terör örgütüne bir darbe daha! Birçok sığınak ve mühimmat kullanılmaz hale getirildi

MSB, "Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam eden Kahraman Mehmetçik, arama-tarama faaliyetleriyle tespit ettiği teröristlere ait sığınak ve mühimmatı kullanılamaz hâle getirdi." dedi.

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MSB, "Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam eden Kahraman Mehmetçik, arama-tarama faaliyetleriyle tespit ettiği teröristlere ait sığınak ve mühimmatı kullanılamaz hâle getirdi." dedi.



07.11.2023 12:20Güncelleme: 07.11.2023 12:23

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam eden Kahraman Mehmetçik, arama-tarama faaliyetleriyle tespit ettiği teröristlere ait sığınak ve mühimmatı kullanılamaz hâle getirdi." açıklamasında bulundu.

MSB, bölgedeki sığınakta ele geçirilen mühimmatları açıkladı:

- 25 adet 120 mm havan mühimmatı,

- 12 adet 82 mm havan mühimmatı,

- 4 adet 120 mm havan tapası,

- 10 adet 82 mm havan tapası,

- 4 adet RPG-7 tapası,

- 37 adet sevk fişeği ele geçirdi.