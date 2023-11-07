Aydın Efeler'de Filistin'e destek amacıyla hayır çarşısı kuruldu

Aydın İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Aydın Şubesi öncülüğünde Filistin’e destek amacıyla hayır çarşısı açıldı.

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Aydın'ın Efeler ilçesinde 2 gün boyunca devam edecek olan hayır çarşısı Bey Cami önünde dualarla açıldı. İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Aydın Şubesi işbirliği ile geliri Filistin'e bağışlanmak üzere açılan hayır çarşısına Aydınlılar el emeği göz nuru ürünleri ile destekte bulundu. Açılış Duasını yapan Efeler İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz, "İsraillin Gazze şeridinde uyguladığı saldırılarda anneler çocuklar ve binlerce masum insanlar acımasızca katlediliyor. Rabbimizden niyazımız bu zulmün bir an önce son bulması ve tekrardan yaşanmamasıdır.



Yüce Allah orada şehit olan kardeşlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Mekanlarını cennet eylesin. Bizler Kudüs’e ve Filistin’e sahip çıkmak için, bu dünyada hala vicdan sahibi insanlarında var olduğunu göstermek için eylemlerimize devam ediyoruz. Bu anlamda 7-8 Kasım günlerinde devam edecek olan hayır çarşımıza herkesi davet ediyoruz" dedi.

Hayır Çarşısı açılışına İl Müftü Yardımcıları, Melek Sevindi ve Ahmet Tepe, şube müdürleri, kurum amirleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.