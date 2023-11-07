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Kastomuna'da uyuşturucu el fenerine sakladı, polisler yakaladı

Kastomuna'da uyuşturucu el fenerine sakladı, polisler yakaladı

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, el fenerinin içerisine gizlenmiş vaziyette uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede bir şahsın üzerinde ve ikametinde arama yapıldı.

Aramada, el fenerinin içerisine zulalanmış vaziyette 2,97 gram metamfetamin ile 1 adet ruhsatsız tabanca, 89 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 30 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili R.E. isimli şahıs gözaltına alındı.

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