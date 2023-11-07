2 milyar dolara 1 milyon Filistinli Türk vatandaşı olacak iddiasıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Netanyahu'dan açıklama: 2 milyar dolar karşılığında 1 milyon Filistinlinin Türk vatandaşı olması konusunda Erdoğan ile anlaştık." iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "1 milyon Filistinlinin Türk vatandaşı olacağı" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Merkezden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarındaki "Netanyahu'dan açıklama: 2 milyar dolar karşılığında 1 milyon Filistinlinin Türk vatandaşı olması, Türkiye'de yaşaması konusunda Erdoğan ile anlaştık" iddiasının doğru olmadığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yönde bir görüşmesi veya İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun böyle bir açıklaması söz konusu değildir. İddialar tamamen uydurmadır."