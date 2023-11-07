Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde kivi hasadı başladı

Türkiye'nin en fazla kivi üretim alanına sahip ilçesi olma özelliğini taşıyan Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındığa alternatif ürün olan kivinin hasadı yapıldı. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam "İlimizde 5 bin 20 dekar alanda 12 bin 977 ton kivi üretimi gerçekleştirilmektedir. İlimiz kivi üretimde ülkemizde yüzde 12,88 pay ile 3. sıradadır" dedi.

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Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ‘2023 Yılı Kivi Hasat Etkinliği' düzenlendi. Etkinlik, 2015 yılında Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından proje çerçevesinde verilip tesis edilen Savaş Aydemir'e ait 15 dekarlık kivi bahçesinde düzenlendi. Törenin açılış konuşmasını yapan Çarşamba Eğrikum Mahalle sakini çiftçi Savaş Aydemir yaptı.



Akabinde konuşan Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, “Çarşamba Ovamızda her ne kadar fındık üretimi ağırlıklı olsa da, alternatif ürün olarak kivi gibi tıbbi aromatik bitki aronya gibi ürünler de üretiliyor. Karşılaştırdığımızda getirisi yaklaşık 1 buçuk kat daha fazla görünüyor. Dolayısıyla fındığın olmadığı yerlerde, çiftçimize ürün çeşidi olarak kiviyi önerebiliyoruz.



Ülkemizde kivi üretimi en fazla Marmara ve Karadeniz'de var. Kivinin ülkemizde 42 bin dekar alanda 100 bin ton üretimi bulunmaktadır. İlimizde ise 5 bin 020 dekar alanda 12 bin 977 ton Kivi üretimi gerçekleştirilmektedir. İlimiz kivi üretimde ülkemizde yüzde 12,88 pay ile 3. sıradadır" diye konuştu.

"Çarşamba ilçemiz ülkemizin en fazla kivi üretim alanına sahip ilçesi"

Müdür Sağlam şunları söyledi:



"Çarşamba ilçemiz ise ülkemizin en fazla kivi üretim alanına sahip ilçesidir. Çarşamba ilçemiz tek başına 12 bin 320 ton üretim ile ilimiz kivi üretiminin yüzde 95'ini gerçekleştirmektedir. İlçemizde aynı yerde 600 dekar alanda Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük kivi bahçesi bulunmaktadır. Bu alanda ve ilçemizde üretilen kivi yurtdışına ihraç edilmektedir. Kilo fiyatı 20-25 TL arasında değişen kivide en önemli ihtiyaç soğuk hava deposudur. Sanayicilerimizden veya sektör içindeki çiftçilerimizden bu ihtiyacı karşılamak isteyen olursa buna yüzde 50 hibe desteği sağlayacağız. Özel sektörün küçük çaplı soğuk hava depoları olsa da ilimiz geneline baktığımızda bunu tamamlanması gereken bir ihtiyaç olarak görüyoruz.



Ayrıca paketleme ve işleme konusunda da sektörün gelişmesini istiyoruz."

Sonrasında konuşan Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım ise kivinin bu havzada tuttuğunu, piyasasında sorun olmadığını, üreticinin de memnun olduğunu gördüklerini söyledi. Soğuk hava deposu konusunda yer tahsis edileceğini söyleyen Yıldırım, ilçedeki bu ihtiyacı gidermek için girişimcilere çağrıda bulundu.



Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve çiftçiler birlikte kivi toplayıp toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.