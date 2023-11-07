Aydın İncirovalı vatandaşlar kitaplarını vagonlarda okuyacak

İncirliova Belediyesi ilçeye kazandırılacak yeni kütüphane projesi için 32 ton ağırlığında, yaklaşık 25 metre uzunluğundaki dev şehirlerarası tren vagonunu Efeler ilçesinden İncirliova’ya getirdi.

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İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’nın talimatları ile İncirliova Hangar alanına yeni bir kütüphane yapılması kararlaştırıldı. Yaklaşık bir buçuk yıl önce İncirliova Belediyesi tarafından restore edilerek hangar kafe ve hangar nikâh salonunun yapıldığı alanın devamında faaliyete geçirilmesi planlanan kütüphanenin bir tren vagonundan dönüştürülerek yapılması düşünüldü.



Proje için TCDD’nin Adapazarı demiryolları TÜVASAŞ fabrikasında üretilmiş, İzmir şehirlerarası hatlarında hizmet vermiş, A4Ü salon tipi tren vagonu bulundu. Kütüphaneye dönüştürülecek vagon bulununca da devasa vagonu Efeler ilçesinden İncirliova’ya taşıma çalışmaları başladı. Efeler ilçesinde bulunduğu yerden vinçlerle kaldırılarak, önlü arkalı birbirine yanaştırılan İki ayrı tıra yüklenen vagon, geniş güvenlik tedbirleri ile İncirliova’ya kadar taşındı. Yaklaşık iki saat süren yolculuğun ardından İncirliova’ya ulaşan vagonun, hangar alanında hazırlanan raylara indirilme işlemine geçildi. Vagonun raylara indirilme işleminde yaklaşık 20 kişilik bir ekip ve 2 vinç yer aldı. 2 vinç 32 tonluk devasa vagonu önce tırların üzerinden toprak zemine, oradan da bundan sonraki süreçte kütüphane olarak hizmet vereceği rayların üzerine indirdi. Başkan Kaya, vagonun indirilme işlemini bizzat alandan takip etti.