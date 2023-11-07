BIST 7.856
DOLAR 28,49
EURO 30,45
ALTIN 1.800,19
HABER /  GÜNCEL

Lodos sebebiyle Marmara Denizi kıyılarına kızıl yosunlar vurdu

Lodos sebebiyle Marmara Denizi kıyılarına kızıl yosunlar vurdu

Marmara Denizi’nde etkili olan şiddetli lodos fırtınasıyla beraber denizin dibinden kopan kırmızı tonlardaki yosunlar, Tekirdağ sahillerini kapladı. Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında biriken kızıl yosunlar, sahil şeridini yer yer kırmızı renge boyadı. Süleymanpaşa Belediyesine bağlı temizlik personeli, sahilde temizlik çalışması başlattı.

Abone ol

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, “3 günden beridir esen sert lodosla beraber, açıktan gelen otlar kıyıya vurdu. Vatandaşlarımızın bu konuda herhangi bir telaş yapmalarına gerek yok. Bu mevsimler bir denge. İnşallah havaların karayel esmesiyle beraber kıyılardaki otlar tekrar açıklara gidecek ve orada batacak. Belediyemiz bu konuda çalışmalarına devam ediyor. Kıyılarımız inşallah tertemiz olacak” dedi.

Ayrıca geçtiğimiz aylarda sert esen lodos sonrası Tekirdağ kıyılarında yine kızıl yosunlar birikmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Kahramanmaraş'ta nesli tükenmekte olan sarı benekli semender bulundu
Kahramanmaraş'ta nesli tükenmekte olan sarı benekli semender bulundu
Kuzey ışıkları'nın görülmesi depremi işaret eder mi?
Kuzey ışıkları'nın görülmesi depremi işaret eder mi?
Getac sürdürülebilir tasarıma sahip dayanıklı yeni nesil ürününü piyasaya sürdü
Getac sürdürülebilir tasarıma sahip dayanıklı yeni nesil ürününü piyasaya sürdü
Ceza yiyen taksiciden polise sitem, “Ceza yersem bu aracı burada yakarım”
Ceza yiyen taksiciden polise sitem, “Ceza yersem bu aracı burada yakarım”
Alman Hava Kuvvetleri Komutanı İsrail askerleri için kan bağışında bulundu
Alman Hava Kuvvetleri Komutanı İsrail askerleri için kan bağışında bulundu
Hakan Fidan'dan Filistin açıklaması: Sessiz kalınamaz
Hakan Fidan'dan Filistin açıklaması: Sessiz kalınamaz
Ahmet Nur Çebi kararını verdi! Aday olacak mı?
Ahmet Nur Çebi kararını verdi! Aday olacak mı?
Aydın İncirovalı vatandaşlar kitaplarını vagonlarda okuyacak
Aydın İncirovalı vatandaşlar kitaplarını vagonlarda okuyacak
Paspasın altındaki yedek anahtarlarla aracını çaldılar! İçine bakın ne bıraktılar
Paspasın altındaki yedek anahtarlarla aracını çaldılar! İçine bakın ne bıraktılar
Kastomuna'da uyuşturucu el fenerine sakladı, polisler yakaladı
Kastomuna'da uyuşturucu el fenerine sakladı, polisler yakaladı
Muğla Marmaris'te hatalı sürücüler kameralardan tespit edildi
Muğla Marmaris'te hatalı sürücüler kameralardan tespit edildi
Konya'da uyuşturucu operasyonu, 11 kişi gözaltına alındı
Konya'da uyuşturucu operasyonu, 11 kişi gözaltına alındı