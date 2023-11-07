Kuzey ışıkları'nın görülmesi depremi işaret eder mi?

Türkiye dahil dünyanın birçok yerinde görülen ve fotoğrafları sosyal medyada paylaşılan kuzey ışıklarına ilişkin açıklama Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu'ndan geldi. Meydana gelen görüntünün solar fırtına nedeniyle olduğunu söyleyen Aleaddinoğlu, ışıkların deprem olacağı anlamına gelmediğini belirtti.

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, çeşitli ülkelerde görülen ve fotoğrafları sosyal medyada paylaşılan "kuzey ışıkları"na ilişkin, "Herhangi bir şeye yorulmaması gereken kuzey ışıklarına doğanın bize sunduğu görsel ziyafet olarak bakmak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Alaeddinoğlu, "aurora borealis" adıyla da bilinen kuzey ışıklarının sıklıkla kutup bölgelerinde, özellikle Kuzey Kutbu'na yakın bölgelerde daha çok gözlemlendiğini ifade etti.

Dünyaya çarpan güçlü bir solar fırtına sebebiyle Türkiye'nin birçok bölgesinde de benzer görüntülerin görüldüğünü belirten Alaeddinoğlu, "Bu ışık dalgalarının görülmesi gayet doğal. Güneşte zaman zaman yaşanan patlamaların etkisiyle oluşan parçacıklar yeryüzünde enleme bağlı olarak farklı renklerde görüntüler oluşturuyor." dedi.

"Bu ışıkların ülkemizde görülmesi deprem olacağı anlamına asla gelmez."

Kuzey ışıklarının kutup noktalarına yakın bölgelerde yeşil, Ekvator'a yakın bölgelerde ise kırmızı tonlarda görüldüğünü belirten Alaeddinoğlu, "Dünyada bu tarz doğa olayları sürekli olur. Aslında göremediğimiz çok daha fazla ışık var. Herhangi bir şeye yorulmaması gereken kuzey ışıklarına doğanın bize sunduğu görsel ziyafet olarak bakmak lazım." şeklinde konutu.

Ekvator'a yakın ülkelerde bu ışıkların sıklıkla görülme şansının çok düşük olduğunu ifade eden Alaeddinoğlu, "Vatandaşlarımız da ışıkları görme, fotoğraflama imkanı buldu. Ülkemizde kırmızı tonlarda görülen ışıklar, kuzeydeki ülkelerde yeşil tonlarda görülecektir." diye konuştu.

Kırmızı ışıklar tamamen solar fırtına denilen doğa olayı sonucu oluşuyor diyen Alaeddinoğlu, "Bu ışıkların ülkemizde görülmesi deprem olacağı anlamına asla gelmez." dedi.