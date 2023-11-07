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Alman Hava Kuvvetleri Komutanı İsrail askerleri için kan bağışında bulundu

Alman Hava Kuvvetleri Komutanı İsrail askerleri için kan bağışında bulundu

İsrail'i ziyaret eden Alman Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ingo Gerhartz'in kan bağışında bulunduğu bildirildi.

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İsrail'i ziyaret eden Alman Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ingo Gerhartz'in kan bağışında bulunduğu bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın X sosyal medya hesabından, Gerhartz'in İsrail'deki bir hastanede kan bağışında bulunduğunu gösteren bir fotoğraf yayımlandı.

Söz konusu paylaşımda, Gerhartz''in Tel Aviv yakınındaki bir hastanede kan bağışında bulunduğu ifade edildi.

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