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Ceza yiyen taksiciden polise sitem, “Ceza yersem bu aracı burada yakarım”

Ceza yiyen taksiciden polise sitem, “Ceza yersem bu aracı burada yakarım”

Kadıköy’de dron destekli yapılan denetimde, yaya geçidinde yayalara yol vermeyen sürücülere ceza kesildi. Denetim sırasında yaya geçidinde yol vermediği tespit edilen ticari taksi sürücüsü polise, “Ceza yersem bu aracı burada yakarım” diyerek isyan etti. Cezai işlem uygulanan başka bir motosiklet sürücüsü ise, “Devletin bundan haberi yok” diyerek tepki gösterdi.

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Kadıköy’de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve sivil trafik polisleri, Söğütlü Çeşme Caddesi üzerinde dron destekli yaya geçidi denetim noktası oluşturdu. Denetimde yayalara geçiş hakkı tanımayan 3 sürücüye bin 979 liradan toplam 5 bin 937 lira para cezası uygulandı.

Yayalara yol vermediği tespit edilen bir ticari taksi sürücüsü çevirilince polis ekipleri ile uzun süre tartıştı. Aracı çekmeyeceğini söyleyen sürücü, “Ceza yersem bu arabayı burada yakarım” diyerek isyan etti. Denetime takılan bir başka motosiklet sürücüsü, “Devletin bundan haberi yok” dedi. Sürücülerin yaya yolu üzerinden geçerken görüntüleri ise dron ile kaydedildi.

“Bu haksız bir ceza”

Ceza yiyeceği esnada polis ekiplerine isyan eden taksi sürücü Ersan Akın, “ Yaya geçidinde durdum, yayaları da görmedim daha sonra bu cezaya maruz kaldım. Daha önce kesinlikle böyle bir ceza yemedim. Kurallara uyan kişiyim, şimdiye kadar devlete bir borcum olmadı. Bu haksız bir ceza. İtiraz etsem kabul olmaz ki. Kaç tane cezaya itiraz edilmiş ki. Dronu görmedim zaten arabanın üstündeydi. Yaya arabanın önüne atlamadı, zaten bir tane yaya vardı sağ tarafta o da duruyordu" dedi.

“Böyle bir vicdansızlık olmaz”

Cezai işlem uygulanan motosiklet sürücüsü, “Devletin bundan haberi var mı, yok. Yol boş, insanların geçmesini bekledim. Yoldan geçtim, polis memuru 'burada dron çekimi var' dedi. Ben de görüyorum, orada yazmışlar dron çekimi var diye. Ben niye yaya yolunun üzerinden geçeyim. Böyle bir vicdansızlık olmaz” diye konuştu.

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