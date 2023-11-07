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57 örgütten Gazze için 'kalıcı barış' çağrısı

57 örgütten Gazze için 'kalıcı barış' çağrısı

Sendikacı, sanatçı, yazar, önceki dönem milletvekili ve bakan, bilim insanı, hukukçu, siyasetçi, hak savunucusu 202 kişi ve 57 demokratik kurum, sendika, platform meslek örgütü, siyasi parti, Gazze’deki savaşa son verilmesini isteyerek Filistin’e özgürlük, ülkede ve bölgede adil ve kalıcı barış çağrısı yaptı.

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İsrail insanlık suçu işlediği Gazze'de saldırılarına 32. gününde de devam ediyor. Bir aydır evleri, okullara, hastaneleri, can kaybını artıracak tüm bölgeleri bombalarının hedefi belirleyen İsrail 10 binden fazla Filistinliyi öldürdü, on binlercesini ise göçe zorladı. 57 örgütten ve 202 imzacıdan kalıcı barış çağrıları yapılıyor. Çağrıda, "Başta Türkiye olmak üzere bütün ülkeler İsrail ile tüm ekonomik, ticari, askeri ilişkilerini kesmelidir" ifadelerine yer verildi.

ArtıGerçek'in haberine göre, günlerdir kuşatma altındaki Gazze’de, savaş ve soykırım suçunun işlendiğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD’nin ve Batılı devletlerin açık desteğiyle İsrail tarafından hastaneler, okullar, mülteci kampları, ibadet merkezleri, pazar yerleri bombalanıyor. Soykırım, dünyanın gözleri önünde, açıkça ilan edilerek, nice acılardan yıkımlardan süzülmüş insancıl hukuk mirası fütursuzca çiğnenerek yapılıyor. Devletler, BM ve AB gibi uluslararası kuruluşlar katliama engel olacak etkili bir tutum ortaya koymazken, dünyanın her yerinde halklar ayakta, insanlık mirasına sahip çıkıyor.

75 yıldır Filistinlilere dayatılan günlük katliam, sürgün, mülksüzleştirme, işçileştirme, yerinden etme üstüne oturtulmuş sistem, Filistinlilerin yaşamaya mahkûm edildiği açık hava hapishanesi, işgal edilmiş topraklardan yapılan Hamas saldırısıyla bir cerahat gibi patladı. Yok edilen yaşam alanları, binlerce can kaybı, öldürülen çocuklar, düşmanlık, nefret, ırkçılık ve cinsiyetçilik suçları da dahil olmak üzere savaşın yarattığı bütün felaketlere yaşadığımız bölgede şahit oluyoruz.

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