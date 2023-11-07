Memleketini ziyaret eden Özgür Özel CHP'lilere seslendi: Halka gidin...

CHP Genel Başkanı sıfatıyla Manisa'ya ilk kez ziyaret gerçekleştiren Özgür Özel, CHP'lilere seslenişte bulundu. Özel, "Halka gidin 'istediğinizi yaptık, biz değiştik, gençleştik. Şimdi hep birlikte kazanma zamanı' deyin" ifadelerini kullandı.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 8. Genel Başkanı olarak seçilmesinin ardından ilk ziyaretini memleketi Manisa'ya gerçekleştirdi. Özel burada yaptığı konuşmada, “Halk artık iktidarı değiştirecek bir Cumhuriyet Halk Partisi istiyor" dedi. Özel, CHP'lilere, "Halka gidin istediğinizi yaptık biz değiştik gençleştik şimdi hep birlikte kazanma zamanı deyin" diyerek seslendi.

"Yarın Ankara’ya gidiyoruz..."

Özel, "Yarın Ankara’ya gidiyoruz öğlen saatlerinde Kemal Bey ve Selvi Hanımın evlerinde kahve içiyoruz. Sonra hep birlikte devir teslim törenini yapacağız sonra iktidar yürüyüşünü oradan başlatacağız" diye konuştu.

Özel, "Bu partide içinde hiçbir kin hiçbir nefret geçmişten hiçbir hesap barındırmıyorum. (Belediye başkanlarının seçimi) Millet kimi isterse o devam edecek" mesajı verdi.

Özel, "Hikâyemiz bitmedi, hikâyemiz yeni başlıyor" ifadelerini kullandı.

CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel'i kentte çok sayıda partili, müzikler eşliğinde coşkuyla karşıladı.

Anne ve babası heyecanla bekledi

Manisa'ya gelen Özgür Özel'i bekleyen kalabalık arasında annesi Şükran Özel ve babası Talat Özel de yer aldı.

Oğullarının CHP Genel Başkanı olmasıyla ilgili ne düşündüğü sorulan baba Talat Özel, “Doğal olarak heyecanlıyım. Bu heyecanımı nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum” dedi.

"Emeklerinin karşılığını aldı"

Anne Şükran Özel de oğlunun Genel Başkan olmasıyla ilgili ne hissettiği sorulduğunda “Çok mutluyum. Heyecanla bekliyoruz” yanıtı verdi. Oğlunun bir gün genel başkan olacağını bekleyip beklemediği sorusu üzerine, “Çok çalıştı, olacak belliydi yani. Çok çalıştı. Emeklerinin karşılığını aldı” dedi.

Manisa'ya gitmek için uçakla İzmir'e geldi, yoğun ilgi gördü