BIST 7.853
DOLAR 28,49
EURO 30,45
ALTIN 1.800,92

Esra: Sürpriz yapıp eve hoca getirmişti! Yasak aşk iddiasında Doğuş sessizliğini bozdu

|
Esra: Sürpriz yapıp eve hoca getirmişti! Yasak aşk iddiasında Doğuş sessizliğini bozdu

Bir televizyon programına çıkan Esra adındaki kadın, evli ve iki çocuk babası, şarkıcı Doğuş ile gizli aşk yaşadığını iddia etmişti. Doğuş'tan açıklama geldi.

Esra: Sürpriz yapıp eve hoca getirmişti! Yasak aşk iddiasında Doğuş sessizliğini bozdu

Geçen hafta bir programa çıkan Esra ismindeki kadın, 9 yıldır Hoşkedem Hidayetkızı ile evli olan iki çocuk babası Doğuş ile gizli aşk yaşadıklarını hatta dini nikah kıydıklarını iddia etti. 

112
Esra: Sürpriz yapıp eve hoca getirmişti! Yasak aşk iddiasında Doğuş sessizliğini bozdu

Esra adındaki kadın programda şunları söyledi: Doğuş’la daha önceden tanışıyorduk, 2020’de karşılaştık. Bir gün arkadaşım, Doğuş ve onun menajeri benim evime geldi. Konuşurken eşini anlatmaya başladı. Doğuş evliliği için ‘Anlaşamıyorum, mutlu değilim.

212
Esra: Sürpriz yapıp eve hoca getirmişti! Yasak aşk iddiasında Doğuş sessizliğini bozdu

Ayrılmak istiyorum ama ayrılamıyorum’ dedi. Çocuklarına çok düşkün bir baba. Bana ‘bu zamana kadar sen niye karşıma çıkmadın, seninle evlenirdim’ demişti. 

312
Esra: Sürpriz yapıp eve hoca getirmişti! Yasak aşk iddiasında Doğuş sessizliğini bozdu

"Sürpriz yapıp eve hoca getirmişti"

Beni gördüğünde çok etkilenmiş sonra da görüşmeye başladık. Sevgili olduk, 3 ay birlikteydik. Doğuş bana ‘karıcığım’ derdi ve birkaç kez benim evimde kaldı. Doğuş sürpriz yapıp eve hoca getirmiş ve dini nikah bile kıydık. Neden boşanmadan nikah kıydığımızı sorduğumda da bana 'günah' dedi. El ele bile tutuşmazdı. Benim onunla görüşmeme nedenim boşanmamasıydı.

412