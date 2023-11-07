Esra: Sürpriz yapıp eve hoca getirmişti! Yasak aşk iddiasında Doğuş sessizliğini bozdu
Bir televizyon programına çıkan Esra adındaki kadın, evli ve iki çocuk babası, şarkıcı Doğuş ile gizli aşk yaşadığını iddia etmişti. Doğuş'tan açıklama geldi.
Geçen hafta bir programa çıkan Esra ismindeki kadın, 9 yıldır Hoşkedem Hidayetkızı ile evli olan iki çocuk babası Doğuş ile gizli aşk yaşadıklarını hatta dini nikah kıydıklarını iddia etti.
Esra adındaki kadın programda şunları söyledi: Doğuş’la daha önceden tanışıyorduk, 2020’de karşılaştık. Bir gün arkadaşım, Doğuş ve onun menajeri benim evime geldi. Konuşurken eşini anlatmaya başladı. Doğuş evliliği için ‘Anlaşamıyorum, mutlu değilim.
Ayrılmak istiyorum ama ayrılamıyorum’ dedi. Çocuklarına çok düşkün bir baba. Bana ‘bu zamana kadar sen niye karşıma çıkmadın, seninle evlenirdim’ demişti.
"Sürpriz yapıp eve hoca getirmişti"
Beni gördüğünde çok etkilenmiş sonra da görüşmeye başladık. Sevgili olduk, 3 ay birlikteydik. Doğuş bana ‘karıcığım’ derdi ve birkaç kez benim evimde kaldı. Doğuş sürpriz yapıp eve hoca getirmiş ve dini nikah bile kıydık. Neden boşanmadan nikah kıydığımızı sorduğumda da bana 'günah' dedi. El ele bile tutuşmazdı. Benim onunla görüşmeme nedenim boşanmamasıydı.