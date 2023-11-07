Esra: Sürpriz yapıp eve hoca getirmişti! Yasak aşk iddiasında Doğuş sessizliğini bozdu

"Sürpriz yapıp eve hoca getirmişti"

Beni gördüğünde çok etkilenmiş sonra da görüşmeye başladık. Sevgili olduk, 3 ay birlikteydik. Doğuş bana ‘karıcığım’ derdi ve birkaç kez benim evimde kaldı. Doğuş sürpriz yapıp eve hoca getirmiş ve dini nikah bile kıydık. Neden boşanmadan nikah kıydığımızı sorduğumda da bana 'günah' dedi. El ele bile tutuşmazdı. Benim onunla görüşmeme nedenim boşanmamasıydı.