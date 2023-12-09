Amasya'da sis nedeniyle peş peşe kaza: Yaralılar var

Yağmur nedeniyle kayan ağır hasarlı bina, birkaç darbeyle yerle bir oldu

Ali Babacan'a acı üstüne acı! 1 ay içinde babasından sonra annesi de vefat etti

'Bu pazar seçim olsa hangi parti ne kadar oy alıyor? Metropoll Araştırma anketi çıktı