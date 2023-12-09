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Amasya'da sis nedeniyle peş peşe kaza: Yaralılar var

Amasya'da sis nedeniyle peş peşe kaza: Yaralılar var

AMASYA'da, sisin etkili olduğu Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.

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Yoğun sis sonucu görüş mesafesinin 30 metreye kadar düşmesi nedeniyle Merzifon-Samsun kara yolunda 4 farklı noktada bir otobüs, 2 tır, 2 kamyon, çekici ve 6 otomobilin karıştığı kazalar meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazalarda yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kazalar nedeniyle Merzifon-Samsun kara yolunda trafik, bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Trafik ekiplerinin çalışması sonucu ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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