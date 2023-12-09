Zonguldak'ta heyelan oldu, hastane yolu trafiğe kapatıldı

Zonguldak’ta Mithatpaşa Mahallesinde Uzunmehmet Göğüs ve Mesleki Hastanesine giden yolda meydana gelen heyelan nedeniyle yol kapandı.

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Zonguldak’ta sağanak yağış sonrasında Mithatpaşa Mahallesi Sağlık Sokakta Uzunmehmet Göğüs ve Mesleki Hastanesine giden yolda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle 7 metrelik kısmı tamamen yok oldu.

Heyelan sonrasında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri güvenlik amacıyla yolu araç ve yaya trafiğine kapattı.

Öte yandan, sokağın giriş ve çıkışlarına ise demir bariyerler konuldu.

Zonguldak Belediyesi bağlı Fen İşleri ekipleri de yolda inceleme yaparak yolun yeniden yapılması için çalışma başlattı.