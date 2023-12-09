TikTok'ta rezillik diz boyu! Karısıyla yatağa girip yayın açtı...

TikTok'ta 'Laz kızı' lakaplı kadının tepki çeken yayınlarının ardından viral olan görüntülerde eşiyle yatakta uzandığı anlarda canlı yayın yapan bir adam yer aldı. Yatakta uzanırken canlı yayın yapan çift, "1 milyon beğenide romantik anım mı var?" sözleriyle gündem oldu.

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Türkiye son günlerde TikTok'ta ortaya çıkan viral videoları tartışıyor. Geçtiğimiz aylara damga vuran 'Laz kızı' lakaplı kadının ardından eşiyle yatakta uzandığı anlarda canlı yayın açan bir adam da gündem oldu. Çift yorganın altında yattıkları anlarda açtıkları canlı yayınla izleyicilerinden hediye istedi.

Kendisine hediye gönderenlerin isimlerini tek tek söyleyen çiftin o anları sosyal medya kullanıcılarının da tepkisine neden oldu