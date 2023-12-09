Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler! Böyle adalet olur mu! Sokak köpekleri için söz verdi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü Programı'nda konuştu. Erdoğan, 'Müslümanlara yönelik saldırılar arttı. İslam düşmanlığı Batı'yı zehirli sarmaşık gibi sardı. Fikir özgürlüğü bahanesi ile İslam düşmanı eylemleri meşrulaştırdılar.' dedi. ABD'nin Gazze'de ateşkes vetosunu topa tutan Erdoğan, sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemenin işaretini verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü Programı'nda konuştu. İsrail'e ateşkes çağrısı yapan tasarının BM Güvenlik Konseyi'nde ABD vetosuna takılmasına tepki gösteren Erdoğan, " Dünya beşten büyüktür. BM güvenlik konseyinde beş daimi üye ve geçici üyeler sadece ABD’nin ret oyu ile malum ateşkes ret edildi. Böyle adalet olur mu?" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- İnsan hakları evrensel beyannamesi 75 yıldır etkin. İnsanlığın onurlu yaşam mücadelesinin köşe taşlarından biri olarak görüyoruz.

- Bugünü insan hakları ayaklar altına alınırken karşıladık. Batı toplumlarındaki İslam ve yabancı düşmanlığı insan hakları karşısında tehdit. Terörist kavramı masumları katletmenin kılıfı haline dönüştürüldü. Müslüman ve göçmenlere karşı Kanada’dan ABD’ye kadar dünyanın pek çok yerinde arttı.

- Aylan bebeğin ölümü Batı'yı insafa getirmedi. Müslümanlara yönelik saldırılar arttı. İslam düşmanlığı Batı'yı zehirli sarmaşık gibi sardı. Fikir özgürlüğü bahanesi ile İslam düşmanı eylemleri meşrulaştırdılar.

- İlk defa dün, Danimarka’da kutsal kitaplara yönelik saldırılara yönelik cezai müeyyideleri getirdiler. İkiyüzlülüğün adeta kitabını yazıyorlar. Sadece makbul insanlar hakkında geçerli olduğunu düşünüyorlar. Bunu açık açık söylemeseler de Batı’nın çarpık zihin dünyasını ortaya koyuyorlar.

İsrail’in alçakça katlettiği çocuk ve kadınlar

- İnsan Hakları Beyannamesi’nin açık açık ezildiği yer Gazze’dir. 18 bini aşkın Gazzeli kardeşimiz şehit oldu. İsrail’in alçakça katlettiği her 3 Filistinli’den ikisi kadın veya çocuktur.

- Tüm sivil yerleşim yerleri İsrail tarafından alçakça bombalanıyor. İsrail milyonlarca insanı açlığa ve ölüme mahkum etmiştir. Gazze’de insanlığa dair her şey katledilmektedir.

Böyle adalet olur mu?

- Dünya beşten büyüktür. BM güvenlik konseyinde beş daimi üye ve geçici üyeler sadece ABD’nin ret oyu ile malum ateşkes ret edildi. Böyle adalet olur mu?

- Biz ne diyoruz, adil bir dünya mümkün ama Amerika ile mümkün değil. ABD, İsrail’in yanında yer alıyor. Ey ABD bunun hesabını nasıl vereceksin? Aylan bebeğin karşısında yer alanlara biz de sizin karşınızdayız diyoruz.

BM'nin reforme edilmesi şarttır

- Görevi küresel barışı korumak olan Güvenlik Konseyi, İsrail'i koruma ve kollama konseyine dönüştü. ABD'nin vetosu nedeniyle ateşkes kararı çıkmadı. 13 ülkenin tasarıya evet demesine rağmen sonuç değişmedi. Dünyanın 5'ten büyük olduğu gerçeği bir kez daha görülmüş oldu. BM Güvenlik Konseyi'nin reforme edilmesi şarttır, şart. Bu BM ile, bu BM Güvenlik Konseyi ile insanlığın bir yere varması mümkün değil.

Hiçbir şey eskisi gibi devam edemez

- Gazze'den sonra hiçbir şey eski tas eski hamam devam edemez. Gazze kasapları uluslararası mahkemelerde insanlığa karşı suç teşkil eden eylemlerinin hesabını vermelidir. Eninde sonunda vereceklerdir. Biz bu meselenin takipçisi olacağız. Bunu da Gazzeli masumlarla birlikte yapacağız. Bir daha yaşanmasın diye, zulüm zalimin yanına kar kalmasın diye mücadelemizi cesaretle sürdüreceğiz.

Zulme uğrayanlara sahip çıkmak görevimiz

- Balkanlardan Kafkasya'ya, Arakan'dan Kırım'a kadar nerede hakkı çiğnenen, zulme ve baskıya maruz kalan kardeşimiz varsa ona sahip çıkmak görevimizdir. Bizim nazarımızda Gazzeli kardeşlerimiz ile Doğu Türkistan Türkleri arasında hiçbir fark ve ayrım yoktur.

- Bugün İsrail yönetimine gözyumanlar ve destek verenler yarın insan içine çıkacak yüz bulamayacak ama biz başımız dik, alnımız ak şekilde hakkı savunmaya devam edeceğiz. Yolumuzdan dönmeyeceğiz.

Sokak hayvanlarıyla ilgili sorun...

-Başı boş sokak hayvanları ile ilgili şikayetlerin farkındayız. Ankara’da elim hadise hepimizi yaralamıştır. Bu sorunu inşallah inancımıza, kültürümüze ve şefkat medeniyetimizin bize vazettiği ilkeler çerçevesinde mutlaka çözüme kavuşturacağız."

Yerel seçimlere hazır mısınız!

- 31 Mart’a hazırlanıyoruz değil mi? İnşallah yeniden İstanbul diyoruz ve yola devam ediyoruz. Yeniden Ankara diyor ve yola devam ediyoruz.