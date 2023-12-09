BIST 7.914
DOLAR 28,98
EURO 31,21
ALTIN 1.866,62
HABER /  GÜNCEL

PKK'lı 2 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

PKK'lı 2 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği yeni başkanını seçti
Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği yeni başkanını seçti
Ankara'daki başıboş köpek dehşeti... Mansur Yavaş'tan açıklama geldi
Ankara'daki başıboş köpek dehşeti... Mansur Yavaş'tan açıklama geldi
Malatya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Malatya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Balıkçılar kuvvetli rüzgar nedeniyle denize açılamadı!
Balıkçılar kuvvetli rüzgar nedeniyle denize açılamadı!
Kullanan vazgeçemiyor, eski günler yeniden canlanıyor
Kullanan vazgeçemiyor, eski günler yeniden canlanıyor
FİYAB 5. Sinema Sektör Günleri başladı
FİYAB 5. Sinema Sektör Günleri başladı
Erzincan POMEM'de mezuniyet coşkusu
Erzincan POMEM'de mezuniyet coşkusu
Özgür Özel'den Tunç Soyer mesajı: Yeniden aday olacak mı?
Özgür Özel'den Tunç Soyer mesajı: Yeniden aday olacak mı?
Hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Alanya'da denize düşen otomobildeki 2 genç öldü
Alanya'da denize düşen otomobildeki 2 genç öldü
Galatasaray, Kopenhag maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
Galatasaray, Kopenhag maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı