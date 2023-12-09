FİYAB 5. Sinema Sektör Günleri başladı

Film Yapımcıları Meslek Birliğinin (FİYAB) Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlediği iki gün sürecek 5. Sinema Sektör Günleri'nde, sinema ve film sektörü profesyonelleri deneyimlerini aktaracak, sektörün sorunlarına çözüm aranacak.

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Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda başlayan etkinliğin açılışında konuşan FİYAB Yönetim Kurulu Başkanı Metin Tunçtürk, birliğin, sadece film yapımcılarının ortak çıkarlarını korumak ve telif haklarına sahip çıkmakla kalmayıp aynı zamanda Türkiye'de film yapımcılığının gelişimine katkıda bulunarak Türk sinemasını uluslararası arenada yüceltmeyi hedeflediğini belirtti.

Sinema Sektör Günleri'ni düzenlemekteki amaçlarının Ankara'daki film yapımcılarının eserlerine katkıda bulunmak, kalitesini artırmak, bölge ekonomisine katkı sağlayacak çalışmaların temellerini atmak, gençlerin sektörü tanımaları için platformlar oluşturmak ve yapımcılarla doğrudan iletişim kurabilmelerini sağlamak olduğunu söyleyen Tunçtürk, şunları kaydetti:

"Son yıllarda dijital teknolojinin hızlı ilerleyişi, sinema sektöründe de dönüşüme neden oldu. Geleneksel film yapım ve dağıtım süreçlerinin yanı sıra dijital mecraların yükselişi, sinemayı yeni bir evreye taşıdı. Bu evrim, sinema deneyimini şekillendiren ve sektöre heyecan katan bir dizi yeniliği de beraberinde getirdi. Sinema endüstrisi duruma adapte olabilmek adına yeni iş modelleri ve stratejiler geliştirmek zorunda kaldı. Bizler de bu etkinlikte sektöre yön veren birbirinden değerli konuşmacılarımızla bir araya gelerek değişimi farklı bakış açılarıyla ele alacak vizyonumuzu geliştireceğiz."

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Yavuzkanat da zaman içerisinde yaşanan teknolojik, ekonomik ve kültürel değişimlerin sinema sektörünü etkilediğini belirterek, bu etkinliklerin, söz konusu gelişmelerin Türk sineması üzerine etkisinin profesyonellerle tartışılmasına imkan vereceğini söyledi.