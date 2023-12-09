Devlet Bahçeli'den Saffet Sancaklı'ya uyarı: 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor?

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'yı kameralar önünde sert şekilde uyardı! Sancaklı'nın seçimde MHP Kocaeli'nde aday göstermezse, teşkilat seçim çalışmalarına katılmayacak" sözlerine çok kızan Bahçeli, "3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor?" diye konuştu.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın yerel seçimlerde Kocaeli'nde MHP'den aday gösterilmezse parti teşkilatının seçim çalışmalarına katılmayacağı söylemine tepki gösterdi.

Gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Bahçeli, "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir!" dedi.

'Beni seçim çalışmalarında göremezler!'

Sancaklı, "Bu dönem MHP’ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli’de göremezler. Tabanımız bunu anlar. Bunu çok iyi anlayacak olan teşkilatlarımız emin olun sahada olmayacaktır. Cumhur ittifakı Kocaeli’de en az 4-5 belediyeyi kaybeder. Bu sefer umdukları gibi olmaz.” demişti.

3 büyük kulüpte de futbol oynamıştı

Eski bir profesyonel futbolcu olan Sancaklı, kariyerinde 1987-1988 sezonunda Beşiktaş, 1994-1995 sezonunda Galatasaray ve 1996-1998 arasında Fenerbahçe'de oynamıştı.