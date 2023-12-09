BIST 7.914
DOLAR 28,98
EURO 31,21
ALTIN 1.866,62

MHP lideri Bahçeli, “Yeni Yüzyılın Kara Kalem Sergisi”ne katıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
MHP lideri Bahçeli, “Yeni Yüzyılın Kara Kalem Sergisi”ne katıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Partisinin Genel Merkezinde açılan “Yeni Yüzyılın Kara Kalem Sergisi”ne katıldı.

MHP lideri Bahçeli, “Yeni Yüzyılın Kara Kalem Sergisi”ne katıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Kültür ve Sanat Birimi tarafından gerçekleştirilen “Yeni Yüzyılın Kara Kalem Sergisi”ne katıldı.

17
MHP lideri Bahçeli, “Yeni Yüzyılın Kara Kalem Sergisi”ne katıldı

 Cumhuriyetin 100’üncü yılına ithafen hazırlanan sergide, kara kalem çalışmalarıyla çizilen Türk kültür ve sanatına dair eserler yer aldı.

27
MHP lideri Bahçeli, “Yeni Yüzyılın Kara Kalem Sergisi”ne katıldı

 Sergide, Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Metehan, Yavuz Sultan Selim ve Kürşad gibi Türk liderler, Mimar Sinan, Farabi, İbn-i Sina gibi Türk kültür ve Sanat dünyasının önemli isimlerinin yanı sıra, Türk tarihi açısından simgesel değerler taşıyan bozkurt, çift başlı kartal gibi figürlerin kara kalem çalışmaları yer aldı.

37
MHP lideri Bahçeli, “Yeni Yüzyılın Kara Kalem Sergisi”ne katıldı

Sergilenen çalışmaları inceleyen Bahçeli ise resmedilen eserler hakkında bilgilendirme aldı.

47