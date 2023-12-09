MHP lideri Bahçeli, “Yeni Yüzyılın Kara Kalem Sergisi”ne katıldı

Sergide, Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Metehan, Yavuz Sultan Selim ve Kürşad gibi Türk liderler, Mimar Sinan, Farabi, İbn-i Sina gibi Türk kültür ve Sanat dünyasının önemli isimlerinin yanı sıra, Türk tarihi açısından simgesel değerler taşıyan bozkurt, çift başlı kartal gibi figürlerin kara kalem çalışmaları yer aldı.