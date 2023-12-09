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Elazığ’da istinat duvarı kısmen çöktü

Elazığ’da istinat duvarı kısmen çöktü

Elazığ’da yaklaşık 6 ay önce yağışlar sonrasında çöken, ardından onarımına başlanan aynı istinat duvarının bir kısmı sağanak yağmur sonrası tekrar çökmeye başladı. Duvarın üst kısmında kalan binaların uçurumda kaldığı görüntü ise korkuttu.

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısını yaptığı kuvvetli yağış dünden beri ara ara Elazığ’da etkili oluyor. Etkili olan yağışlar sonrasında kent genelinde bazı istinat duvarlarında çökmeler meydana geldi. Yağışın etkisiyle Abdullah Paşa Mahallesi'nde bulunan bir sitenin istinat duvarında kısmi çökmeler meydana geldi. Site sakinleri ise her yağış döneminde istinat duvarında çökmelerin olduğunu, ayrıca yıkılan duvarın üst kısmında çocuk parkının olduğuna dikkat çekerek bu soruna kalıcı çözümler beklediklerini dile getirdi. Çekilen görüntülerde, çöken istinat duvarının geriye doğru yaklaşması sonucu 12 katlı iki bina tedirgin etti.

''Binanın önü boşaldığı zaman ne olacak tahmin bile edemiyorum''
Site sakinlerinde Volkan Balcı, ''Buradaki duvar, bu bir sene içerisinde yıkıldı. Aracımızı kıl payı kurtardık. Sonradan yine yıkıldı. Görülen toprak kısımlar, yağmur yağdıkça hepsi yıkılacak, dökülecek. Ayrıca burada çocuk parkı var ve bu sefer de çocukların canına mal olacak. Bu cenazenin bir an önce kaldırılması lazım. Binanın önü boşaldığı zaman ne olacak tahmin bile edemiyorum. Buna bir an evvel çözüm bulunmasını istiyoruz'' dedi.
Öte yandan, geçtiğimiz aylarda yine şiddetli yağış sonrası aynı istinat duvarının çökmesi sonrası bir aracın zarar gördüğü, istinat duvarının onarımına başlandığı öğrenildi.

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